Theo tờ Newsweek, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez hôm 26/10 đã thông báo về việc bắt giữ "nhóm lính đánh thuê" bị cáo buộc có liên quan đến CIA. Bà Rodríguez không cung cấp thông tin chi tiết về sự việc, nhưng nhấn mạnh nhóm này có ý định thực hiện "chiến dịch cờ giả", ám chỉ hành động được dàn dựng để che giấu thủ phạm thực sự và đổ lỗi cho một bên khác.

Bà Rodríguez cho hay, chiến dịch này nhằm tạo tiền đề cho một "cuộc đối đầu quân sự toàn diện với Venezuela".

Tàu sân bay tiên tiến nhất USS Gerald R. Ford của Mỹ đã được điều động tới gần Venezuela. Ảnh: Hải quân Mỹ

Trước đó, hôm 15/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã cho phép CIA hoạt động bí mật trong lãnh thổ Venezuela. Tuy nhiên, ông Trump từ chối trả lời câu hỏi liệu CIA có được phép "hạ bệ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro" hay không.

Tổng thống Maduro đã phủ nhận mọi cáo buộc của chính quyền Trump rằng ông tham gia điều hành các băng đảng "khủng bố ma túy" cũng như tuồn cocaine và fentanyl vào nước Mỹ. Theo ông Maduro, Mỹ đang tìm cách lật đổ mình. Nhà lãnh đạo Venezuela đồng thời khẳng định, quân đội nước này đã sẵn sàng đối mặt với một cuộc tấn công tiềm tàng.

Tuy nhiên, ông Trump mới đây cho biết, ông đang cân nhắc tiến hành hoạt động quân sự của Mỹ bên trong lãnh thổ Venezuela như một phần của chiến dịch chống nạn buôn bán ma túy. Theo số liệu của Washington, ít nhất 43 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích chống nạn buôn bán ma túy của quân đội Mỹ ở miền nam Caribe và Thái Bình Dương kể từ đầu tháng 9.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 24/10 đã ra lệnh cho tàu sân bay tiên tiến nhất USS Gerald R. Ford cùng hàng chục chiến đấu cơ tàng hình, máy bay do thám và nhiều chiến hạm hộ tống tàu sân bay rời khỏi Địa Trung Hải để tới gần Venezuela.

Việc điều nhóm tàu chiến tới vùng Caribe là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy, chính quyền của ông Trump có ý định mở rộng đáng kể phạm vi chiến dịch quân sự nhằm vào các tàu nhỏ bị cáo buộc chở ma túy đến Mỹ sang các mục tiêu trên bộ.

Cũng trong ngày 26/10, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Gravely của Mỹ đã cập cảng ở thủ đô Port of Spain của đảo quốc Trinidad và Tobago để tiến hành các cuộc tập trận dự kiến ​​kéo dài đến ngày 30/10.

Venezuela đã cáo buộc quốc gia láng giềng Trinidad và Tobago có hành động "khiêu khích quân sự" bằng cách triển khai tập trận chung với Mỹ.