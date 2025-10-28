Video: Forbes

Theo báo Guardian, tân Thủ tướng Takaichi cam kết hiện thực hóa "thời kỳ hoàng kim" trong quan hệ giữa Nhật Bản và Mỹ ngay khi bắt đầu cuộc gặp với người đứng đầu nước Mỹ tại Tokyo.

Thỏa thuận về "thời kỳ hoàng kim" đề cập tới các thỏa thuận 2 nước đã ký hồi đầu năm nay, liên quan tới đầu tư chiến lược và lợi ích quốc gia chung. Việc ký kết thỏa thuận này sẽ giúp cả hai nước tăng cường an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và từ đó dẫn tới sự thịnh vượng toàn cầu.

Ông Trump và bà Takaichi cũng nhanh chóng ký thỏa thuận nhằm đảm bảo việc khai thác, tinh chế đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác. Thỏa thuận này được đưa ra sau khi Trung Quốc siết chặt xuất khẩu loại nguyên liệu quan trọng.

Nhà Trắng cho hay, Mỹ và Nhật Bản muốn hợp tác thông qua các chính sách kinh tế và đầu tư phối hợp để đẩy nhanh việc phát triển thị trường đa dạng, thanh khoản và công bằng cho các khoáng sản thiết yếu và đất hiếm. Mục tiêu của thỏa thuận là hỗ trợ 2 nước đạt được khả năng phục hồi và an ninh của các loại khoáng sản cốt lõi cũng như chuỗi cung ứng đất hiếm.

Đất hiếm là một loại khoáng sản quan trọng, thiết yếu đối với các ngành công nghiệp quốc phòng, ô tô và điện tử. Nhật Bản được cho sở hữu nguồn cung đất hiếm dồi dào nhưng phần lớn nằm dưới nước, gây khó khăn cho việc khai thác. Trong khi đó, Mỹ đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản thiết yếu nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Trong những ngày gần đây, Mỹ đã ký một loạt thỏa thuận với Malaysia, Thái Lan và Australia về đất hiếm.