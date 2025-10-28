Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Bắc Kinh - Washington ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn cầu và một mối quan hệ song phương “lành mạnh, ổn định và bền vững sẽ phục vụ cho lợi ích lâu dài của hai nước cũng như cộng đồng quốc tế”.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: THX/Marco Rubio

Ông Vương cho biết: “Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều là các nhà lãnh đạo tầm cỡ quốc tế. Mối quan hệ hợp tác lâu dài cũng như tôn trọng lẫn nhau giữa họ đã trở thành tài sản chiến lược quý giá nhất trong mối quan hệ Trung Quốc - Mỹ. Gần đây, quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước một lần nữa gặp trở ngại. Thông qua các cuộc đàm phán ở Kuala Lumpur, Malaysia, hai bên đã làm rõ lập trường, tăng cường hiểu biết và đạt được sự đồng thuận về các giải pháp song phương cho nhiều vấn đề thương mại cấp bách hiện nay”.

Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định với ông Rubio rằng, chỉ cần Bắc Kinh và Washington duy trì quan điểm bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi, kiên trì giải quyết mâu thuẫn thông qua đối thoại và từ bỏ động thái gây sức ép, mối quan hệ song phương mới có thể ổn định và phát triển.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Rubio tuyên bố quan hệ Mỹ - Trung Quốc là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên toàn thế giới. Ông Rubio bày tỏ hy vọng, thông qua các cuộc tiếp xúc cấp cao, Washington và Bắc Kinh sẽ có thể gửi đi thông điệp tích cực đến cộng đồng quốc tế.

Cuộc điện đàm trên giữa hai quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc diễn ra trước cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Tập, dự kiến diễn ra vào ngày 30/10 bên lề Hội nghị cấp cao APEC ở Hàn Quốc.