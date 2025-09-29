Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết hôm 28/9 rằng hạ tầng thiết yếu tại trung tâm dữ liệu quốc gia, nơi xảy ra hỏa hoạn khiến hàng trăm dịch vụ hành chính trực tuyến tê liệt, đã được khôi phục. Tuy nhiên, việc phục hồi hoàn toàn các hệ thống có thể kéo dài nhiều tuần.

Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát cùng các quan chức của Cơ quan Giám định Quốc gia đã có mặt tại Trung tâm Tài nguyên Thông tin Quốc gia ở Daejeon vào Chủ nhật, hai ngày sau vụ hỏa hoạn khiến hàng trăm dịch vụ của chính phủ bị tê liệt. Ảnh: Yonhap

Đám cháy bùng phát tại Cơ quan Tài nguyên Thông tin Quốc gia (NIRS) ở thành phố Daejeon, đơn vị nắm vai trò trọng yếu trong việc xác thực danh tính, cấp giấy tờ công và vận hành nhiều dịch vụ công trực tuyến.

Sự cố đã khiến hàng loạt dịch vụ bị ngưng trệ, trong đó có Korea Post, cổng dịch vụ Government24 và ứng dụng căn cước công dân trên điện thoại.

Trong cuộc họp Nội các tại Trụ sở Ứng phó Thảm họa và An toàn Trung ương, Tổng thống Lee Jae-myung đã gửi lời xin lỗi đến người dân vì những bất tiện xảy ra.

Ông nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ nỗ lực giảm thiểu gián đoạn, đặc biệt trong bối cảnh kỳ nghỉ Chuseok (Trung thu) kéo dài một tuần đang đến gần.

Theo cơ quan chức năng, trung tâm dữ liệu NIRS hiện quản lý tổng cộng 647 hệ thống thông tin chính phủ, trong đó 96 hệ thống đã bị thiệt hại trực tiếp.

Đến sáng 28/9, hơn một nửa số thiết bị mạng gặp sự cố đã hoạt động trở lại, đồng thời 763 trên 767 thiết bị an ninh trọng yếu cũng đã được khôi phục.

Một đơn vị làm mát và hút ẩm thiết yếu cho vận hành máy chủ được phục hồi vào lúc 5 giờ 30 sáng, trong khi toàn bộ 384 pin lithium-ion bị cháy hỏng đã được di dời khỏi hiện trường vào tối 27/9.

Bộ Nội vụ cho biết thêm rằng 551 hệ thống bị ngắt tạm thời để phòng ngừa cháy lan cũng sẽ được kiểm tra toàn diện và đưa trở lại hoạt động theo từng giai đoạn sau khi cơ sở hạ tầng truyền thông và an ninh được đảm bảo.

Ngoài ra, việc khôi phục toàn bộ 96 hệ thống bị hư hại sẽ cần khoảng hai tuần, dù thời gian chính xác vẫn chưa thể xác định. Trong lúc đó, chính phủ sẽ tập trung khôi phục các hệ thống không bị ảnh hưởng nhằm giảm thiểu sự gián đoạn đối với người dân.

Vụ cháy được ghi nhận bắt nguồn từ ắc quy UPS, vốn có chức năng duy trì nguồn điện ổn định cho hệ thống CNTT trong trường hợp mất điện.

Chiếc UPS này được lắp đặt từ tháng 8/2014 và đã quá một năm so với vòng đời khuyến nghị 10 năm, mặc dù vẫn vượt qua các đợt kiểm tra định kỳ.

Một số chuyên gia trong ngành cho rằng công nhân có thể đã tháo dây trước khi cắt điện, dẫn đến đoản mạch và gây cháy. Hiện cảnh sát đã thành lập một tổ điều tra gồm 20 thành viên phối hợp với Cơ quan Giám định Pháp y Quốc gia để xác định liệu sự cố xuất phát từ thiết bị lỗi thời, sai sót trong quá trình di dời hay sự quản lý lỏng lẻo của nhà thầu phụ trách phòng máy chủ.

(Theo Korea Herald)