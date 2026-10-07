Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi các cuộc biểu tình chưa từng có của học sinh ở Pháp do chính sách nhập cư của Paris, bác bỏ tuyên bố của những người biểu tình rằng tình trạng bất ổn xuất phát từ điều kiện trường học tồi tàn và việc thiếu giáo viên.

Theo đài RT, hôm 6/10, Pháp đã chứng kiến ​​ngày biểu tình lớn nhất kể từ khi phong trào biểu tình của học sinh bắt đầu vào giữa tháng 9, với yêu cầu chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron cung cấp thêm nguồn lực và ngân sách tốt hơn cho các trường học.

Làn sóng biểu tình của học sinh đã lan rộng khắp các thành phố Pháp từ giữa tháng 9/2026 và đôi khi xảy ra các vụ xô xát với cảnh sát. Video: RT

Bộ Nội vụ Pháp cho biết khoảng 266.000 người đã xuống đường trên khắp cả nước, trong đó 56.000 người tham gia tuần hành tại thủ đô Paris. Các cuộc biểu tình lớn cũng diễn ra tại Marseille, Strasbourg, Nantes, Lyon và nhiều thành phố khác của Pháp. Ban tổ chức ước tính số người tham gia biểu tình lên tới 450.000 người.

Tại một số địa điểm, bao gồm cả Paris, các cuộc biểu tình đã leo thang thành hành vi phá hoại và đụng độ giữa người biểu tình với cảnh sát. Lực lượng chức năng đã sử dụng hơi cay và dùi cui để giải tán đám đông. Theo chính quyền Pháp, tổng cộng 488 người đã bị bắt giữ trên toàn quốc trong ngày 6/10.

Giáo viên, phụ huynh và các nhóm bảo vệ quyền lợi đã cáo buộc cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức, khiến khoảng 215 học sinh bị thương trong 3 tuần qua. Trong số các nạn nhân có một học sinh 15 tuổi bị mất bàn tay sau khi nhặt một quả lựu đạn gây choáng của cảnh sát và một học sinh 16 tuổi bị mất thị lực một bên mắt do bị trúng đạn cao su.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã bác bỏ các cáo buộc chính phủ ra lệnh "đàn áp bằng vũ lực" hay cảnh sát có hành vi phân biệt chủng tộc. Ông Lecornu khẳng định hành vi "bạo lực cực đoan" sẽ không được dung thứ, đồng thời cam kết sẽ điều tra các "tai nạn" xảy ra trong quá trình biểu tình.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cũng quả quyết phản ứng của cảnh sát là tương xứng trong "hầu hết các trường hợp". Ông Nunez nói tổng cộng 715 sĩ quan cảnh sát đã bị thương trong các cuộc đụng độ suốt 3 tuần qua. Theo Bộ Giáo dục Pháp, 24 trường học đã bị người biểu tình đốt phá hoặc lục soát kể từ giữa tháng 9.

Chính phủ Pháp hôm nay (7/10) đã cấm sử dụng lựu đạn gây choáng trong các cuộc biểu tình của học sinh. Ước tính hơn 6.500 người, chủ yếu là trẻ vị thành niên, đã bị bắt giữ khi đụng độ với cảnh sát.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 6/10, Tổng thống Mỹ Trump nhận định "những gì đang diễn ra tại Pháp thực chất là tình trạng di cư ồ ạt mất kiểm soát", mà không phải là tranh chấp về vấn đề trường học. Ông Trump thậm chí tuyên bố: "Hồi giáo muốn thâu tóm một đất nước từng rất vĩ đại!".

Đặc phái viên Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cũng bày tỏ quan điểm tương đồng với ông Trump khi phát biểu trên kênh Fox News rằng Washington sẽ "luôn lên án tình trạng vô pháp luật" và bạo lực tại Paris. Song, ông Waltz tin các chính sách "mở cửa biên giới" và "nhập cư thiếu kiểm soát" của châu Âu đã khiến "sự bức xúc" bùng phát mạnh mẽ.

Giới chức Pháp hiện chưa lên tiếng bình luận về phát biểu của Tổng thống Trump và đại sứ Waltz.

Pháp, một trong những điểm đến chính của người di cư tại Liên minh châu Âu (EU) trong những năm gần đây, hiện là nơi sinh sống và làm việc của 9,6 triệu người sinh ra ở nước ngoài, con số lớn thứ 2 trong khối chỉ sau Đức.