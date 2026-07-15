Theo Euronews, quân đội Pháp ngày 14/7 đã tổ chức lễ duyệt binh nhân dịp Quốc khánh nhằm thể hiện sự đoàn kết với các đồng minh châu Âu. Đây cũng là lễ duyệt binh Quốc khánh cuối cùng do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Truyền thông địa phương cho biết sự kiện có sự tham gia của 24 nguyên thủ và quan chức quốc tế, bao gồm cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ảnh: Xinhua

Ảnh: Xinhua

Ảnh: Xinhua

Đây cũng là buổi lễ duyệt binh có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Pháp, khi nhà chức trách điều động gần 6.700 quân nhân, 98 máy bay, 31 trực thăng và 315 phương tiện quân sự. Bên cạnh đó, còn có 500 binh lính thuộc Liên minh tự nguyện tham gia diễu hành từ cổng Khải Hoàn Môn đến quảng trường Concorde ở Paris.

"Buổi lễ duyệt binh đã cho thấy sự đoàn kết của châu Âu. Chúng ta sẽ luôn trân trọng giá trị tự do và pháp quyền và chúng ta luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ lý tưởng của mình", ông Macron nói tại lễ duyệt binh.

Ảnh: Xinhua

Ảnh: Xinhua

Ảnh: Xinhua

Những loại vũ khí đáng chú ý tham gia duyệt binh bao gồm tiêm kích Mirage, xe bọc thép Griffon, trực thăng không người lái S-100, hệ thống tên lửa SAMP/T, tên lửa hành trình Scalp và xe tăng Leclerc.

Ảnh: Xinhua

Ảnh: Xinhua