Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik

Hãng tin RT dẫn lời người đứng đầu nước Nga nói, Tel Aviv đã tìm đến Moscow để được hỗ trợ trong việc truyền đạt cam kết hòa bình và mong muốn tránh đối đầu tới Tehran.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - Trung Á ở Dushanbe, Tajikistan hôm 9/10, Tổng thống Putin cho hay, Moscow đang hợp tác chặt chẽ với Tehran để giảm bớt căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Iran. Ngoài ra, Nga cũng muốn giúp khôi phục sự hợp tác mang tính xây dựng giữa Iran và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Theo ông Putin, Israel dựa vào mối quan hệ đối tác giữa Nga và Iran để truyền tải thông điệp tới giới lãnh đạo Iran. "Chúng tôi tiếp tục duy trì tiếp xúc với Israel dựa trên lòng tin. Nga đã nhận được tín hiệu từ giới lãnh đạo Israel, yêu cầu chúng tôi truyền đạt tới những người bạn Iran rằng Israel cũng cam kết tiếp tục giảm căng thẳng và khong quan tâm đến bất kỳ hình thức đối đầu nào", ông Putin nói.

Tổng thống Nga khẳng định, Moscow tin rằng ngoại giao là con đường duy nhất để giải quyết các vấn đề liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.

Hồi đầu tuần này, ông Putin đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về một giải pháp khả thi cho cuộc xung đột ở Dải Gaza và các kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo Điện Kremlin, chương trình hạt nhân của Iran và việc ổn định tình hình ở Syria cũng nằm trong số các chủ đề được thảo luận.

Nga đã đề nghị hỗ trợ thiết lập đối thoại giữa Israel và Iran sau những căng thẳng gần đây giữa hai quốc gia. Hồi tháng 7, ông Putin nói với ông Netanyahu rằng, Moscow sẵn sàng góp phần tìm ra một giải pháp đàm phán cho những căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng thống Putin là một trong số ít các nhà lãnh đạo thế giới giữ liên lạc với cả Israel và Iran ngay sau các cuộc tấn công nhau đầu tiên giữa hai quốc gia nổ ra hồi tháng 6. Israel và Iran đã không kích qua lại suốt 12 ngày.