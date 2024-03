Cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 20 tàu chiến, tàu hỗ trợ, và trực thăng từ 3 nước. Sự kiện diễn ra từ ngày 12 – 15/3 trên diện tích hơn 17.000km.

Phía Nga điều động tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Varyag, tàu khu trục Đô đốc Shapashnikov tham gia tập trận. Trung Quốc huy động 2 tàu khu trục tên lửa dẫn đường Urumqi và Linyi. Iran điều 10 tàu chiến và các xuồng tấn công nhanh.

Đô đốc Mostafa Tajeddini, phát ngôn viên của cuộc tập trận, cho biết mục tiêu chính của sự kiện là tăng cường “an ninh thương mại hàng hải quốc tế, chống cướp biển, và khủng bố hàng hải”.

“Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã nói rằng an ninh ở phía bắc Ấn Độ Dương cần được các nước trong khu vực và những nước có lợi ích ở đó duy trì. Chúng tôi đã đảm nhận vai trò then chốt này trong 5 năm qua, và chúng tôi đã làm việc cùng 2 nước là Nga và Trung Quốc. Năm nay, một số quốc gia đã cử quan sát viên, và chúng tôi hy vọng sẽ mở rộng hợp tác với các nước trong khu vực nhằm tăng cường an ninh, chống khủng bố trên biển và cướp biển”, hãng tin Sputnik dẫn lời ông Tajeddini.

Cuộc tập trận "Vành đai An ninh Hàng hải 2024" còn bao gồm huấn luyện tìm kiếm và cứu nạn, các hoạt động chiến thuật chung để giải cứu tàu bị cướp, thực hành nhắm mục tiêu trên không và trên biển cả vào ban đêm, cũng như diễn tập chiến thuật và tác chiến.

Sự kiện năm nay còn có đại diện từ các lực lượng vũ trang Oman, Azerbaijan, Kazakhstan, Pakistan và Nam Phi tham dự với tư cách quan sát viên.

Các cuộc tập trận Vành đai An ninh Hàng hải được tổ chức hàng năm kể từ năm 2018 nhằm thể hiện sự hợp tác an ninh giữa Nga, Iran và Trung Quốc, giữa lúc 3 nước tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị và quân sự trong hơn hai thập kỷ qua.

Iran đã gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và BRICS+ vào năm 2023, và ký 19 văn kiện về hợp tác song phương mở rộng với Nga vào tháng 2. Trước đó, Iran đã ký thỏa thuận an ninh toàn diện kéo dài 25 năm với Trung Quốc vào năm 2021. Nga và Iran còn là những đối tác quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria, khi hỗ trợ quân đội Syria và cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Damascus giữa lúc Mỹ ban hành hàng loạt lệnh trừng phạt.

Ngoài sứ mệnh chống cướp biển và khủng bố, các cuộc tập trận Vành đai An ninh Hàng hải còn mang tính biểu tượng quan trọng như giúp làm dịu căng thẳng trong cuộc khủng hoảng Mỹ - Iran từ năm 2018 - 2020, và hiện tại là xung đột ở Dải Gaza.