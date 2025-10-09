Theo trang Iran International, một nghị sĩ cấp cao của Iran ngày 8/10 tiết lộ, Đại giáo chủ Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao của Iran mới đây đã quyết định dỡ bỏ mọi giới hạn về tầm bắn đối với chương trình tên lửa của Tehran.

"Iran sẽ tiếp tục phát triển chương trình tên lửa ở bất kỳ mức độ nào mà chúng tôi cho là cần thiết. Trước đây, lãnh tụ Ali Khamenei từng đặt giới hạn tầm bắn tên lửa ở mức 2.200km, nhưng hiện hạn chế này đã không còn. Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ giới hạn nào về tầm tấn công, bởi đây là yếu tố quan trọng nhất của sức mạnh quân sự", ông Ahmad Bakhshayesh Ardestani, thành viên Ủy ban An ninh của Quốc hội Iran cho biết.

Một cuộc thử nghiệm tên lửa của Iran. Ảnh: Iran International

Cùng ngày, một quan chức cấp cao khác của Iran cũng khẳng định, Tehran sẵn sàng đàm phán với Mỹ về vấn đề hạt nhân nhưng sẽ không nhượng bộ về chương trình tên lửa.

"Washington muốn chúng tôi hạ tầm bắn của tên lửa xuống mức 500km. Đó là điều kiện không thể chấp nhận được", Chánh án Tư pháp quân đội Iran Ahmadreza Pourkhaghan nhấn mạnh.

Các phát biểu của giới chức Iran được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc Tehran đang phát triển những tên lửa có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sau đó đã phản bác bình luận của ông Netanyahu, cho rằng Israel đang cố tình mô tả một cách sai lệch về quan điểm quốc phòng của Tehran. "Israel đang cố gắng tạo ra mối đe dọa tưởng tượng từ khả năng phòng thủ của chúng tôi", ông Araghchi nói.