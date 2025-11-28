Theo đài RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/11 đã có mặt tại thủ đô Bishkek, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Kyrgyzstan trong 3 ngày.

Khi thăm quan một gian lều du mục được dựng trong khuôn viên dinh tổng thống Kyrgyzstan, lãnh đạo Điện Kremlin đã được các nhạc công địa phương giới thiệu về đàn komuz, nhạc cụ truyền thống của quốc gia này.

"Chiếc đàn này có 3 dây, tương đối giống với đàn balalaika", một nhạc công nói với Tổng thống Putin. "Ồ, tôi hiểu rồi", nhà lãnh đạo Nga đáp lại.

Tổng thống Nga Putin thử chơi đàn komuz của Kyrgyzstan. Ảnh: RT

Tổng thống Putin đã thử chơi đàn komuz một cách chăm chú, nhưng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko lại nhận xét rằng nhà lãnh đạo Nga đã "chơi lạc nhịp".

Ông Putin sau đó trao lại đàn cho một nhạc công để người này thực hiện một khúc hát đầy đủ. Đàn komuz là nhạc cụ có 3 dây, khá giống với đàn luýt, nổi tiếng với âm thanh du dương. Komuz có lịch sử lâu đời và là biểu tượng của di sản văn hoá Kyrgyzstan.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Kyrgyzstan, ông Putin sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO). Chuyến đi này cũng đánh dấu lần thứ 2 nhà lãnh đạo Nga thăm Kyrgyzstan kể từ năm 2022.