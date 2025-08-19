Tờ Moscow Times ngày 19/8 đưa tin, một người đàn ông sinh sống ở thành phố Anchorage thuộc bang Alaska, Mỹ mới đây đã nhận được một chiếc xe máy 3 bánh Ural từ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong một phóng sự do đài truyền hình nhà nước Nga Rossia 1 thực hiện vào tuần trước, ông Mark Warren ở Anchorage đã phàn nàn về việc các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine khiến ông khó kiếm phụ tùng cho chiếc xe Ural của mình.

"Tôi có một chiếc xe Ural từ thời Liên Xô, nhưng việc bảo dưỡng nó ngày càng tốn kém và không thể tìm được phụ tùng do các lệnh cấm vận", ông Warren chia sẻ với đài Rossia 1.

Ông Mark Warren nhận chiếc xe máy do Tổng thống Nga Putin gửi tặng. Video: Rossia 1

Sau khi đoạn phỏng vấn được phát sóng, người đàn ông ở Alaska đã bất ngờ nhận được một chiếc xe máy Ural hoàn toàn mới từ Đại sứ quán Nga ở Washington.

"Đây là món quà cá nhân của Tổng thống Putin", Andrei Ledenev, nhân viên Đại sứ quán Nga nói khi trao chìa khóa cho ông Warren.

Người đàn ông Alaska ngay lập tức đã lái thử chiếc xe máy mới, nhận xét rằng sự khác biệt giữa nó và chiếc Ural cũ của ông như "ngày và đêm".

Trong chuyến đi tới Alaska, Tổng thống Putin cũng trao tặng 2 biểu tượng của Chính thống giáo Nga cho Tổng giám mục địa phương Alexy. Ông Alexy sau đó tặng lại cho lãnh đạo Điện Kremlin một biểu tượng Thánh Herman của Alaska.