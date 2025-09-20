Theo NBC News, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 19/9 đã xác nhận việc lực lượng này bắn hạ Omar Abdul Qader, chỉ huy cấp cao của IS tại Syria.

"Đối tượng bị tiêu diệt là Omar Abdul-Qader, còn được biết tới với biệt danh Abdul-Rahman al-Halabi. Qader được cho là kẻ phụ trách lên kế hoạch tấn công của IS ở nước ngoài. Cái chết của tên này đã làm suy giảm đáng kể khả năng IS đe dọa công dân Mỹ và các đối tác. Chúng tôi sẽ không ngừng truy lùng các phần tử khủng bố", đại diện CENTCOM thông tin.

Cơ quan chống khủng bố của Iraq sau đó cho biết đã hỗ trợ CENTCOM trong chiến dịch trên. Phía Iraq cũng khẳng định, Qader có liên quan đến vụ đánh bom Đại sứ quán Iran tại Beirut năm 2013, khiến hơn 20 người thiệt mạng, bao gồm cả tùy viên văn hóa Iran.

Trực thăng của quân đội Mỹ tại Trung Đông. Ảnh: CENTCOM

Hiện cả Mỹ và Iraq đều không tiết lộ cụ thể vị trí của cuộc tấn công. Tuy nhiên, tàn dư của IS vẫn đang hoạt động và liên tục tổ chức các cuộc tấn công quy mô nhỏ ở Syria.

Cùng ngày, Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ (NCTC) đã ra tuyên bố gửi tới các quan chức và cơ quan chính phủ nhằm cảnh báo về nguy cơ bị Al-Qaeda tấn công.

"Những lời kêu gọi mới đây của Al-Qaeda về việc tấn công các quan chức Mỹ cho thấy nguy cơ vẫn hiện hữu. Các quan chức chính quyền cần tránh đăng tải công khai kế hoạch di chuyển, không mang phù hiệu sau giờ làm", NCTC khuyến cáo.

Theo một báo cáo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ vào cuối năm 2024, Al-Qaeda vẫn đang cố gắng thực hiện các kế hoạch truyền thông nhằm thu hút những kẻ tấn công tiềm năng.