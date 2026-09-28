Theo Bloomberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/9 tuyên bố ông đang "cân nhắc nghiêm túc" về việc áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ trong bối cảnh giá nhiên liệu toàn cầu tăng cao.

"Quyết định này có thể khiến giá xăng dành cho ô tô tại Mỹ tăng lên một chút. Vì lẽ đó, chúng tôi vẫn đang xem xét khả năng tạm cấm xuất khẩu dầu diesel, nhưng đây là vấn đề nghiêm túc và chúng tôi có thể sẽ làm vậy", ông Trump nói với đài Fox.

Khi được hỏi về ảnh hưởng của cuộc xung đột Ukraine với khả năng cấm xuất khẩu dầu diesel, Tổng thống Trump trả lời: "Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Zelensky, nhấn mạnh Kiev phải hạn chế tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Ông Zelensky đáp lại rằng Ukraine có thể sẽ làm như vậy".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Cách đây 2 tuần, nhà lãnh đạo Mỹ cũng yêu cầu Ukraine ngừng tần công cơ sở hạ tầng nhiên liệu diesel ở Nga. Tổng thống Trump lập luận rằng chính các cuộc tấn công của Kiev mới gây ra tình trạng thiếu hụt diesel toàn cầu, không phải do cuộc xung đột Iran.

Theo nguồn tin của Bloomberg, một số nghị sĩ Mỹ đã hối thúc Tổng thống Trump hạn chế xuất khẩu dầu diesel của Mỹ trong giai đoạn cao điểm của vụ thu hoạch mùa thu. Giá bán lẻ dầu diesel tại Mỹ đã đạt mức kỷ lục vào tuần trước và hiện có giá trung bình khoảng 6,50 USD/gallon, làm gia tăng lo ngại của cử tri về chi phí sinh hoạt trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.

Giới quan sát tin rằng lệnh cấm xuất khẩu tạm thời có thể giúp giá dầu diesel tại Mỹ giảm mạnh trong thời gian ngắn. Tuy vậy, quyết định này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới các đồng minh châu Âu.