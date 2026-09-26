Theo New York Times (NYT), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 25/9 đã kết thúc chuyến thăm Washington kéo dài ba ngày sau khi cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm Cục Lưu trữ Quốc gia.

"Mọi thứ đều được thực hiện ở mức hoàn hảo cao nhất. Từng chi tiết nhỏ đều được tính toán và chúng tôi thực sự trân trọng điều đó. Tổng thống Trump và tôi giống như hai người đang vạch ra lộ trình cho con tàu lớn mang tên quan hệ Mỹ - Trung", ông Tập nói sau khi tham quan Cục Lưu trữ Quốc gia.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump khẳng định các cuộc hội đàm giữa ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã đạt được tiến triển trên mọi lĩnh vực, nhưng không tiết lộ cụ thể về những tiến triển này. "Chúng tôi đã có một cuộc gặp tuyệt vời. Cuộc gặp thực sự rất tuyệt vời. Tốt đẹp cho tất cả mọi người", ông Trump nói tại Cục Lưu trữ Quốc gia.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Khi được hỏi liệu ông và ông Tập có đạt được tiến triển nào liên quan đến tình hình eo biển Hormuz hay không, ông Trump trả lời: "Tôi tin rằng chúng tôi sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng viết trên mạng xã hội Truth Social rằng các cuộc thảo luận giữa hai bên đã diễn ra "tích cực". "Cuộc gặp mang tinh thần hữu nghị, sức mạnh và thành công đối với cả Trung Quốc và Mỹ", ông Trump chia sẻ.

Theo nguồn tin của NYT, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhắc lại rằng Trung Quốc sẽ đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến vào tháng 11, trong khi Mỹ sẽ đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G20 tại Florida vào tháng 12.

"Tôi hoan nghênh Tổng thống và Đệ nhất phu nhân tới thăm Trung Quốc", ông Tập nói ngày 25/9.

Tổng thống Trump sau đó đã xác nhận lại thông tin này, khẳng định ông và ông Tập sẽ gặp nhau thêm hai lần trong năm nay. "Chúng tôi đã và sẽ đạt được nhiều thành quả. Tôi rất mong chờ cuộc gặp tiếp theo”, ông Trump nhấn mạnh.