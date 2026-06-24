Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Theo đài RT, phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng hồi đầu tuần này, ông Trump tuyên bố các công ty chế tạo ô tô có công suất nhà máy dư thừa đang thảo luận về các thỏa thuận sản xuất vũ khí, bao gồm cả tên lửa phòng không Patriot và tên lửa hành trình Tomahawk.

Người đứng đầu nước Mỹ nói: “Các công ty đó đang làm việc với General Motors. Họ đang làm việc với Ford. Tôi biết General Motors rất hào hứng với việc sản xuất vũ khí". Ông Trump nói thêm một số nhà máy thuộc 2 hãng sản xuất ô tô dự kiến ​​sẽ được chuyển đổi sang sản xuất thiết bị quân sự. Ông mô tả sự chuyển đổi này là một phần của “chiến lược kinh tế mạnh mẽ” nhằm sản xuất vũ khí.

Tổng thống Trump phát biểu như vậy sau khi báo Wall Street Journal hồi tháng 4 đưa tin Lầu Năm Góc đã tiếp cận General Motors, Ford, GE Aerospace và Oshkosh về việc tái trang bị cho các nhà máy dân dụng để sản xuất đạn dược và các thiết bị quân sự khác.

Các cuộc đàm phán được cho là một phần trong nỗ lực đưa ngành công nghiệp Mỹ vào “tình trạng thời chiến” như cách gọi của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. Điều này gợi nhớ đến việc chuyển đổi các nhà máy ở Detroit sang sản xuất quân sự trong Thế chiến II.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tình trạng kho vũ khí của Mỹ sau nhiều năm cung cấp vũ khí cho Ukraine dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden và việc sử dụng tên lửa quy mô lớn trong chiến dịch quân sự chống Iran của Mỹ và Israel.

Truyền thông và các viện nghiên cứu của Mỹ cảnh báo Washington đã sử dụng một lượng lớn vũ khí quan trọng trong chiến dịch chống Iran, bao gồm cả tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa đánh chặn Patriot, tên lửa THAAD và các hệ thống tiên tiến khác.

Ông Trump đã hạ thấp những lo ngại về tình trạng thiếu hụt vũ khí, khẳng định Mỹ có khá nhiều tên lửa nhưng muốn duy trì lượng dự trữ lớn hơn. Chính quyền của ông đã yêu cầu ngân sách quân sự kỷ lục khoảng 1.500 tỷ USD cho năm tài chính 2027, với phần lớn khoản tăng này dự kiến ​​sẽ được dành cho việc bổ sung kho dự trữ và mở rộng sản xuất.