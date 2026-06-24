Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: EFE/EPA

Hãng tin Anadolu dẫn lời Ngoại trưởng Rubio nói với các phóng viên sau khi tới Abu Dahbi ngày 23/6: "Đúng vậy, quá trình đó là riêng rẽ. Nó tách biệt vì Lebanon là một quốc gia có chủ quyền, có chính phủ... Mỹ sẽ đàm phán và giải quyết trực tiếp với chính phủ Lebanon".

Ông Rubio có chuyến thăm Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất, Kuwait và Bahrain từ ngày 23 - 25/6 để thảo luận về an ninh khu vực, sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho hay: "Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cùng với phó tổng thống của ông ấy cách đây ít phút". Ông Rubio nói "vấn đề của Iran liên quan tới Lebanon là sự bảo trợ dành cho nhóm vũ trang Hezbollah" và vấn đề này sẽ được thảo luận trong khuôn khổ các cuộc đối thoại giữa Mỹ - Iran. "Tuy nhiên, xét về tương lai của Lebanon, điều đó thuộc về người dân Lebanon thông qua chính phủ được bầu một cách hợp pháp và đó là bên mà chúng tôi sẽ hợp tác", ông Rubio nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết Iran sẽ không thể thu phí ở eo biển Hormuz như một phần của bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào với Mỹ. “Đây là tuyến đường thủy quốc tế. Không quốc gia nào được phép thu phí trên một tuyến đường thủy quốc tế. Đó là luật pháp quốc tế hiện hành. Đó là quy định và các tuyến đường thủy quốc tế trên toàn thế giới cũng vậy. Chúng tôi kỳ vọng điều đó ở eo Hormuz", ông Rubio lưu ý.

Ông Rubio nói thêm việc chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch trong toàn khu vực chỉ có thể thực hiện được nếu các lực lượng ủy nhiệm của Iran ngừng phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) và vấn đề này sẽ được đưa vào các cuộc đàm phán.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, có thể sẽ có những cơ hội bao gồm đầu tư cho Iran, tùy thuộc vào việc Tehran đưa ra quyết định: “Đó sẽ không phải là khoản đầu tư của chúng tôi, cũng sẽ không phải là tiền của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó là điều sẽ phụ thuộc vào những tiến triển đạt được trong hàng loạt vấn đề an ninh khác mà chúng ta cần phải giải quyết trong những ngày tới".