Ảnh: Không quân Mỹ

Theo hãng tin CNN, vào tháng 6/2025, các máy bay ném bom B-2 của không quân Mỹ đã thả 14 quả bom lớn nhất thế giới xuống các cơ sở hạt nhân của Iran. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi vụ ném bom này là một trong những thành công quân sự lớn nhất của đất nước.

Hiện ông Trump lại đe dọa tấn công Iran một lần nữa và lần này để thể hiện sự ủng hộ đối với hàng trăm nghìn người biểu tình đang phản đối chính quyền ở Tehran.

Các nhà phân tích nhận xét, bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ vào Iran sẽ không giống các cuộc tấn công một lần nhằm vào 3 mục tiêu hạt nhân của Iran mùa hè năm ngoái. Bởi vì, bất kỳ hành động quân sự nào để ủng hộ người biểu tình ở Iran sẽ cần tập trung vào các trung tâm chỉ huy và mục tiêu khác liên quan tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), lực lượng Basij liên kết với IRGC và cảnh sát.

Tuy nhiên, các trung tâm chỉ huy thường tọa lạc bên trong các khu vực đông dân cư. Do đó, việc Mỹ không kích vào những nơi như vậy sẽ có nguy cơ gây thương vong cho dân thường, những người ông Trump muốn bảo vệ.

Peter Layton, nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Viện Nghiên cứu Châu Á Griffith ở Australia nhận định thay vì nhắm vào các lãnh đạo của Iran, tấn công vào tư dinh và nơi làm việc của quan chức Iran cũng gửi đi một thông điệp.

Theo nhà phân tích Carl Schuster, cựu thuyền trưởng hải quân Mỹ, trong khi máy bay ném bom B-2 là mũi nhọn trong các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran hồi năm ngoái, Washington hiện có thể sử dụng nhiều loại vũ khí khác phù hợp với mục tiêu trong thời điểm này. "Các sở chỉ huy và căn cứ khu vực của IRGC có thể bị tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk", ông Schuster nói.

Tên lửa Tomahawk có độ chính xác cao, có thể được phóng từ tàu ngầm và tàu nổi của Hải quân Mỹ ở khoảng cách khá xa bờ biển Iran, giảm thiểu nguy cơ thương vong cho các lực lượng Washington.

Các lựa chọn khác có thể gồm tên lửa hành trình không đối đất tầm xa (JASSM). Tên lửa này mang đầu đạn xuyên giáp và có tầm bắn lên tới 1.000km, có thể được phóng từ nhiều loại máy bay của Mỹ như các tiêm kích F-15, F-16 và F-35; các máy bay ném bom B-1, B-2 và B-52 cũng như chiến đấu cơ F/A-18 của Hải quân Mỹ.

Giới phân tích tin phía Mỹ có thể triển khai máy bay không người lái (UAV). Ngoài ra, tàu sân bay cùng các tàu chiến khác cũng có thể được huy động. Năm ngoái, Mỹ đã điều một nhóm tàu sân bay và nhiều chiến hạm, máy bay cũng như hàng nghìn binh sĩ tới vùng biển Caribe như một phần của chiến dịch gây sức ép lên giới lãnh đạo Venezuela.

Việc Mỹ sau đó rút một số khí tài trên khỏi khu vực đã làm giảm các lựa chọn khả thi của các nhà hoạch định quân sự trong việc hành động ngay lập tức để chống lại Iran. Như vậy, bất kỳ cuộc không kích nào sắp xảy ra sẽ xuất phát từ một loạt căn cứ không quân ở Vịnh Ba Tư hoặc từ những nơi xa hơn.

Theo ông Layton, bất kể chính quyền của Tổng thống Trump chọn phương án tấn công nào, đó chắc chắn sẽ rất chấn động và diễn ra nhanh chóng. Nhà phân tích này cho rằng Mỹ sẽ ưu tiên những cuộc đột kích ngắn hạn, có rủi ro thấp nhất đối với các lực lượng tham gia.