Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Theo đài CNN và báo Times of Israel, một ngày sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin Washington đang chạy đua để phá hủy các tên lửa và lực lượng máy bay không người lái (UAV) của Iran trước khi hết sạch tên lửa đánh chặn, Tổng thống Mỹ Trump tối 2/3 phát biểu: "Như tôi đã nói hôm nay, Mỹ có nguồn cung cấp vũ khí gần như vô hạn. Các cuộc xung đột có thể kéo dài mãi mãi và rất thành công chỉ bằng nguồn cung cấp này".

Ông Trump được cho đang công khai ám chỉ về cuộc xung đột vô thời hạn với Iran.

"Kho dự trữ đạn dược của Mỹ, ở cấp độ trung bình và trung bình cao, chưa bao giờ cao hơn hoặc tốt hơn thế. Ở cấp độ cao nhất, Mỹ có nguồn cung cấp tốt nhưng chưa phải ở mức chúng tôi mong muốn. Rất nhiều vũ khí đang được các quốc gia cất giữ cho Mỹ... Mỹ đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng thắng lớn", lãnh đạo Nhà Trắng nói.

Trước khi Washington thực hiện chiến dịch quân sự chống Iran, Tướng Dan Caine và các quan chức khác trong Lầu Năm Góc đã cảnh báo về áp lực tiềm tàng mà một chiến dịch lớn ở Iran sẽ gây ra cho các binh sĩ và tài sản của Mỹ được triển khai trong khu vực. Các quan chức quân sự Mỹ cũng nhận định, một chiến dịch tấn công kéo dài có thể ảnh hưởng hơn nữa đến kho vũ khí của nước này, đặc biệt liên quan đến những khí tài được sử dụng để hỗ trợ Israel và Ukraine.

Tuyên bố trên của ông Trump được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo này tuyên bố "làn sóng lớn" trong chiến dịch tấn công của Mỹ vào Iran vẫn chưa diễn ra.

Dù các quan chức Mỹ và Iran đều cảnh báo về một cuộc xung đột kéo dài nhưng hiện vẫn chưa rõ các quốc gia Ảrập có thể duy trì hệ thống phòng không của họ trong bao lâu trước khi bị suy yếu.