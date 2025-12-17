Tờ Washinton Post ngày 16/12 cho biết, sắc lệnh xếp fentanyl vào nhóm vũ khí hủy diệt hàng loạt là sắc lệnh hành pháp thứ 221 của Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay.

Tổng số sắc lệnh ông Trump ký duyệt trong năm nay đã nhiều hơn so với 4 năm nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên (220 sắc lệnh) và vượt xa các tổng thống tiền nhiệm như Joe Biden, Barack Obama và George W. Bush, vốn chỉ ký trung bình 30 - 40 sắc lệnh mỗi năm. Trong năm thứ nhất của nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump chỉ ký 58 sắc lệnh hành pháp, nhưng riêng trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ 2, ông Trump đã ký 26 sắc lệnh.

Theo báo cáo của Trung tâm nghiên cứu Pew, nếu duy trì tốc độ hiện nay, ông Trump có thể ban hành nhiều sắc lệnh hành pháp trong nhiệm kỳ thứ 2 hơn hầu hết các tổng thống Mỹ gần đây trong một nhiệm kỳ 4 năm.

Số lượng sắc lệnh hành pháp của các Tổng thống Mỹ. Ảnh: Pew Research Center

Từ nhiệm kỳ thứ 2 của cố Tổng thống Franklin D. Roosevelt cho đến chính quyền cựu Tổng thống Biden, các nhà lãnh đạo Mỹ đã ban hành trung bình 200 sắc lệnh hành pháp mỗi nhiệm kỳ. Con số này bao gồm cả những nhiệm kỳ tồn tại chưa đủ 4 năm như nhiệm kỳ đầu tiên kéo dài 14 tháng của ông Lyndon B. Johnson sau khi Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát. Tuy nhiên, ông Trump rất khó để vượt qua kỷ lục 1.112 sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Franklin D. Roosevelt từng ban hành trong một nhiệm kỳ (1937 - 1941).

Trước ông Trump, lần gần nhất một tổng thống Mỹ ban hành hơn 100 sắc lệnh hành pháp trong năm thứ nhất của nhiệm kỳ là vào năm 1945, khi ông Harry Truman tiếp quản chức Nhà Trắng sau khi ông Roosevelt qua đời. Tại thời điểm đó, Thế chiến II vẫn đang xảy ra và nhiều sắc lệnh của ông Truman liên quan trực tiếp đến chiến sự.

Tính đến thời điểm hiện tại, phần lớn các sắc lệnh hành pháp trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông Trump chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như hoạt động chính phủ, quan hệ đối ngoại, quốc phòng, năng lượng và nhập cư.