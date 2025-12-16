Tại một sự kiện tổ chức ở Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 15/12, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp tuyên bố fentanyl là vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tổng thống Mỹ Trump ký sắc lệnh hôm 15/12. Ảnh: Nhà Trắng

Sắc lệnh của ông Trump nêu rõ: “Fentanyl trái phép gần như là vũ khí hóa học hơn là một loại ma túy. Một lượng rất nhỏ khoảng 2mg, gần như không thể bị phát hiện, đã đủ gây chết người. Hàng trăm nghìn người Mỹ đã tử vong do bị quá liều fentanyl… Với tư cách là tổng thống Mỹ, nghĩa vụ cao nhất của tôi là bảo vệ đất nước và người dân. Theo đó, tôi tuyên bố fentanyl và các tiền chất cốt lõi của nó là vũ khí hủy diệt hàng loạt”.

Tờ The Hill nhận xét, động thái trên sẽ cho phép chính quyền Trump thêm quyền hạn và biện pháp nhằm vào nhiều quốc gia, các nhóm buôn ma túy và các tổ chức có liên quan đến việc sản xuất và buôn bán fentanyl.

Fentanyl là một loại thuốc giảm đau mạnh thuộc nhóm opinoid, có thể gây nghiện và chỉ được kê đơn trong một số trường hợp nhất định. Tuy vậy, chất này thường bị điều chế bất hợp pháp và sử dụng như ma túy tổng hợp.