Theo hãng tin WANA, Tổng thống Trump ngày 22/9 tuyên bố các cuộc đàm phán với Iran đã có thêm động lực, nhưng cảnh báo Mỹ có thể tiến hành thêm hành động quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran nếu cần thiết.

"Chúng tôi có thể phải cho nổ tung Núi Pickaxe nếu phát hiện ra nhiều hoạt động mới ở đó. Tất nhiên, vấn đề này có thể được giải quyết nếu Iran đồng ý thỏa thuận", ông Trump nói bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WANA

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đã gia tăng đáng kể so với thời điểm cuộc xung đột Iran mới nổ ra. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định cuộc xung đột cuối cùng sẽ dẫn tới một trong hai kết quả: hoặc đạt được một thỏa thuận, hoặc mọi thứ sẽ kết thúc bằng một cuộc giao tranh chớp nhoáng.

"Chúng tôi kỳ vọng cuộc xung đột Trung Đông sẽ kết thúc trước cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ hoặc sớm hơn", ông Trump nói.

Cùng ngày 22/9, giới chức Tehran đã xác nhận việc Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có cuộc với gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ở New York. Cuộc gặp này được tổ chức theo đề nghị của phía Mỹ.

"Tại cuộc gặp, ông Araghchi đã nhắc lại các điều kiện của Iran để mở cửa eo biển Hormuz, trong đó có việc lập tức dỡ bỏ phong tỏa hải quân, lập tức giải phóng toàn bộ tài sản của Iran đang bị đóng băng và chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon", phía Iran thông tin.

Về cảnh báo liên quan tới Núi Pickaxe của Tổng thống Trump, đại diện Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định Tehran "sẽ đáp trả bằng vũ lực" nếu Núi Pickaxe hoặc bất kỳ khu vực nào của nước này bị tấn công.