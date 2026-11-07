Tổng thống Ukraine và Thị trưởng Kiev tiếp tục tranh cãi về công tác ứng phó với các đợt không kích của Nga, trong bối cảnh thủ đô Ukraine phải đối mặt với tình trạng mất điện, nước nghiêm trọng.

Theo Kyiv Post, quân đội Nga đã tiến hành một đợt không kích tên lửa quy mô lớn nhắm vào thủ đô Kiev của Ukraine trong đêm 6/11 rạng sáng 7/11. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko sau đó đã xác nhận thông tin này, đồng thời đổ lỗi lẫn nhau về công tác ứng phó với đợt tấn công.

Tổng thống Zelensky thừa nhận Kiev đang phải đối mặt với tình trạng mất điện, nước và hệ thống sưởi nghiêm trọng; cho rằng tình hình hiện nay bắt nguồn từ cả chiến dịch tấn công của Nga lẫn những thiếu sót trong việc triển khai công tác chuẩn bị ở cấp thành phố.

"Tình trạng này phản ánh việc các quyết định của chính quyền thành phố về công tác chuẩn bị cho mùa đông đã không được triển khai", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko. Ảnh: SBS

Ngược lại, Thị trưởng Klitschko khẳng định kế hoạch tăng cường khả năng chống chịu của thành phố đã bị đình trệ gần 6 tháng mà chưa được phê duyệt. Người đứng đầu Kiev cũng cáo buộc chính quyền trung ương đang lợi dụng cuộc khủng hoảng để gây sức ép với ông.

"Chính quyền trung ương đang tìm mọi cách để loại bỏ tôi khỏi vị trí thị trưởng. Việc họ liên tục gây khó khăn và không hỗ trợ chính quyền thành phố trên thực tế đang hủy hoại Kiev. Hệ thống năng lượng Ukraine có sự liên kết trên toàn quốc. Do đó, khi hệ thống này bị hư hại ở nhiều nơi, nó không thể vận hành bình thường ở bất kỳ khu vực nào và Kiev không nên là nơi duy nhất bị quy trách nhiệm", ông Klitschko nói.

Hồi đầu tháng 10, Tổng thống Ukraine và Thị trưởng Kiev cũng từng "khẩu chiến" vì lý do tương tự. Tại thời điểm đó, ông Zelensky cho rằng người đứng đầu Kiev đã không chuẩn bị đủ trước các đợt tập kích của Nga, trong khi ông Klitschko chỉ trích tình trạng tham nhũng ở thượng tầng Ukraine.