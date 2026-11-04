Quân đội Ukraine tuyên bố đã tấn công 2 hệ thống tên lửa kết hợp pháo phòng không tự hành Pantsir cùng một nhóm tác chiến cơ động của Nga tại bán đảo Crưm trong 24 giờ qua.

Báo Ukrainska Pravda dẫn thông cáo hôm nay (4/11) của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine trên Telegram nhấn mạnh: "Các hệ thống Pantsir có nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở của Nga tại Crưm và miền nam nước này trước các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa từ phía Ukraine. Mỗi hệ thống bị phá hủy đều làm suy yếu năng lực phòng không của đối phương”.

Một hệ thống Pantsir-S2 của Nga. Ảnh: Wikipedia

Theo nhà chức trách Ukraine, trong đêm 3/11, rạng sáng 4/11, quân Kiev cũng nhắm trúng một trạm điều khiển mặt đất dành cho UAV của Nga gần khu vực Vladivka thuộc vùng miền nam Zaporizhzhia và một kho hậu cần gần khu vực Bilovodsk ở vùng Luhansk, miền đông Ukraine.

Ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga hôm 4/11 tuyên bố Ukraine đã mất hơn 335 binh sĩ, 3 xe chiến đấu bọc thép, 7 phương tiện cơ giới và 2 trạm tác chiến điện tử trong các cuộc giao tranh với nhóm tác chiến Tsentr (Trung tâm) của Moscow trong 24 giờ qua. Ngoài ra, các nhóm tác chiến Sever (Phương Bắc), Vostok (Phương Đông), Zapad (Phương Tây), Yug (Phương Nam) và Dnepr của Moscow cũng báo cáo đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 790 binh sĩ của đối phương trong cùng khoảng thời gian.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các hệ thống phòng không của nước này ngày 3/11 đã bắn hạ tổng cộng 972 UAV các loại của Ukraine.

Giới chức Nga và Ukraine đều chưa lên tiếng bình luận về những số liệu do phía bên kia công bố. Diễn biến cho thấy giao tranh giữa hai nước láng giềng vẫn tiếp diễn ở tiền tuyến trong bối cảnh Moscow và Kiev đều đang chuẩn bị cử các phái đoàn tham gia đàm phán 3 bên với Mỹ ở Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) trong hai ngày 10 - 11/11 nhằm chấm dứt xung đột.