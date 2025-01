Theo Yonhap, trong ngày 12/1, đội ngũ pháp lý của Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyên bố rằng thân chủ của mình sẽ không tham dự phiên điều trần đầu tiên trước Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc, liên quan tới quyết định luận tội ông Yoon của Quốc hội.

"Có sự lo ngại về an toàn cá nhân và nguy cơ có thể xuất hiện khi những nỗ lực bắt giữ bất hợp pháp vẫn đang diễn ra. Để Tổng thống Yoon có thể ra hầu tòa, vấn đề an toàn và an ninh cá nhân cần phải được giải quyết", ông Yun Gap-geun, luật sư của Tổng thống Yoon cho biết.

Cũng theo đội ngũ pháp lý, Tổng thống Yoon sẽ chấp hành mọi phán quyết của Tòa án Hiến pháp, ngay cả khi đó là quyết định phế truất ông.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap

Trước đó, Tòa án Hiến pháp đã ấn định ngày tổ chức các phiên tòa xét xử vụ ông Yoon ban bố thiết quân luật vào các ngày 14/1, 16/1, 21/1, 23/1 và 4/2. Ngay cả khi Tổng thống Yoon không có mặt, các phiên tòa vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch.

Trong thời gian vừa qua, Tổng thống Yoon đã liên tục bác bỏ các cáo buộc nổi loạn do phe đối lập đưa ra. Ông Yoon khẳng định việc ban bố thiết quân luật là phù hợp với quyền hành pháp của Tổng thống, đống thời cho rằng đảng Dân chủ đối lập đang lạm dụng việc luận tội.

Ông Yoon hiện đã bị đình chỉ chức vụ và quyền hạn Tổng thống trong thời gian Tòa án Hiến pháp xem xét quyết định luận tội của Quốc hội.