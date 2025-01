Tờ Korea Times dẫn lời các nhà quan sát chính trị nói rằng, nhân sự Văn phòng Điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao (CIO) và lực lượng cảnh sát Hàn Quốc có thể sẽ cố thực hiện việc bắt ông Yoon lần thứ hai, trước khi lệnh bắt giữ hết hạn vào hôm nay.

Với lệnh bắt này, các điều tra viên có thể giam ông Yoon Suk-yeol trong 48 giờ để thẩm vấn về những cáo buộc xoay quanh vị tổng thống đã "đứng đầu một cuộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực” liên quan tới lệnh thiết quân luật ban bố hôm 3/12.

Trước đó, ngày 3/1, các điều tra viên đã dừng thi hành lệnh bắt sau khi họ đối mặt với Cơ quan An ninh tổng thống Hàn Quốc (PSS) và hàng nghìn người ủng hộ ông Yoon trong nhiều giờ đồng hồ.

Hàng nghìn người ủng hộ ông Yoon tập trung hôm 4/1. Ảnh: Yonhap

Luật sư của Tổng thống Yoon, ông Yun Gap-geun hôm 5/1 cho biết, bản thân ông sẽ nộp đơn khiếu nại lên cơ quan công tố để yêu cầu “điều tra 150 viên chức thực thi pháp luật, trong đó có Giám đốc CIO Oh Dong-woon, vì cố thực hiện lệnh bắt ông Yoon”.

“Việc không tuân thủ các lệnh an ninh là vấn đề nghiêm trọng làm suy yếu nền tảng của hệ thống an ninh tổng thống, điều thiết yếu với an ninh quốc gia. Chúng tôi muốn buộc những người thực hiện hành vi bất hợp pháp trên phải chịu trách nhiệm theo những luật lệ có liên quan”, ông Yun nói.

Được biết, sau khi không thể bắt giữ ông Yoon vào ngày 3/1, CIO đã gửi đề nghị tới Quyền Tổng thống Choi Sang-mok nhằm buộc PSS hợp tác thực hiện lệnh bắt.

Trong trường hợp Quyền Tổng thống Choi ra lệnh cho PSS hợp tác, thì khả năng ông Yoon bị bắt trước thời điểm ngày 6/1 sẽ tăng lên. Tuy nhiên, ông Choi khi đó sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có phản ứng từ phía đảng Quyền lực Nhân dân (PPP).

Mặt khác, cơ quan PSS lại cáo buộc các nhân sự CIO thực hiện hành vi “xâm nhập bất hợp pháp” vào dinh thự Tổng thống, đồng thời tuyên bố sẽ buộc các điều tra viên phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành động trên.

“Chúng tôi tồn tại vì sự an toàn tuyệt đối của tổng thống. Việc hợp tác thực hiện lệnh bắt tổng thống đồng nghĩa với việc chúng tôi từ bỏ bảo vệ ông ấy”, Giám đốc PSS Park Chong-jun nói.

Korea Times cho biết, trong trường hợp các điều tra viên không bắt được Tổng thống Yoon trước thời hạn 6/1, họ có thể sẽ xin lệnh mới cho phép giam giữ ông lâu hơn 48 giờ theo lệnh hiện tại của tòa.

Trong khi đó, các đảng phái ở Hàn Quốc cũng đang tranh cãi quyết liệt xoay quanh việc CIO thất bại trong nỗ lực bắt Tổng thống Yoon.

Đảng PPP cầm quyền yêu cầu CIO đình chỉ việc thực thi lệnh bắt “dựa trên sự an toàn của người dân, cảnh sát, quân đội và các nhân viên an ninh”. PPP cũng yêu cầu CIO chuyển vụ việc thiết quân luật của ông Yoon cho phía cảnh sát, với lý do cơ quan điều tra tham nhũng thiếu thẩm quyền pháp lý để xử lý vụ việc này.

Về phần đảng Dân chủ (DP) đối lập, các chính trị gia lại lên tiếng chỉ trích PSS với lý do cơ quan này ngăn việc thực thi lệnh bắt giữ. Đồng thời, DP cũng gây sức ép buộc CIO phải thực hiện lệnh bắt ông Yoon càng sớm càng tốt.

Các nghị sĩ DP kêu gọi bắt giữ ông Yoon hôm 4/1. Ảnh: Yonhap

“Chúng tôi đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc tới PSS. Việc ngăn cản thi hành lệnh bắt tương đương với hành động nổi loạn. Ông Oh Dong-woon, giám đốc CIO, không được trốn trách nhiệm và hãy nhanh chóng thi hành lệnh bắt giữ ông Yoon”, lãnh đạo đảng DP Park Chan-dae nói.

Về phần Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc, cơ quan này cho biết sẽ đẩy nhanh việc tổ chức phiên tòa luận tội Tổng thống Yoon do tính nghiêm trọng của vụ việc. Trước đó, tòa này đã lên kế hoạch tổ chức 5 phiên luận tội ông Yoon trong 2 tháng đầu năm nay.

