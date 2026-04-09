Theo ghi nhận của VietNamNet, thị trường ô tô Việt Nam đầu năm 2026 đang chứng kiến một đợt giảm giá mạnh hiếm thấy. Ford giảm giá gần 900 triệu đồng cho mẫu xe điện Mustang Mach-E, Hyundai tiếp tục kéo dài mức ưu đãi 220 triệu đồng cho Santa Fe, còn Toyota cũng giảm hơn 100 triệu đồng cho mẫu MPV 7 chỗ Veloz Cross.

Mazda CX-5 hiện đang có giá bán thấp, tiệm cận phân khúc xe SUV cỡ B.

Mazda CX-5 - mẫu SUV cỡ C bán chạy nhất nhiều năm qua cũng không ngoại lệ và hiện, giá bán ngoài đại lý còn "mềm" hơn đáng kể so với giá của hãng sau ưu đãi.

Cụ thể, để đẩy nhanh xả hàng tồn kho xe VIN 2025, một đại lý Mazda tại Hà Nội đã chào bán CX-5 với mức giá dưới 700 triệu đồng. Phiên bản CX-5 2.0L Deluxe hiện được bán với giá chỉ 685 triệu đồng, giảm 64 triệu đồng so với giá niêm yết 749 triệu đồng. Đây được xem là mức giá "phá đáy" của CX-5 kể từ khi mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam. Bản Luxury hiện có giá từ 720 triệu đồng, thấp hơn 69 triệu đồng so với niêm yết. Trong khi đó, bản Premium Sport giảm 65 triệu đồng, từ 849 triệu xuống còn 784 triệu đồng. Tuy nhiên, do lượng xe tồn không còn nhiều, người mua khó có thể lựa chọn đầy đủ các màu sơn theo sở thích.

Việc Mazda CX-5 được bán với giá dưới 700 triệu đồng đang tạo ra sức ép lớn lên cả phân khúc SUV cỡ C và SUV cỡ B.

Tại Việt Nam, phân khúc SUV cỡ C có mặt bằng giá khá rộng, nhưng nhìn chung dao động trong khoảng từ khoảng 750 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, tùy thương hiệu, cấu hình và hệ truyền động. Trong nhóm xe phổ thông chạy xăng/dầu, mức giá chủ đạo nằm trong khoảng 750–950 triệu đồng, trong khi các phiên bản cao cấp hoặc hybrid có thể vượt mốc 1 tỷ đồng.

Các đối thủ của Mazda CX-5 đều có giá trên 700 triệu đồng như Hyundai Tucson sau ưu đãi có giá khởi điểm khoảng 727 triệu đồng; Ford Territory vừa được điều chỉnh giảm từ 21-23 triệu đồng, kéo giá khởi điểm xuống còn 739 triệu đồng; Kia Sportage giá từ khoảng 819 triệu đồng, trong khi Honda CR-V là mẫu có giá cao nhất nhóm, khởi điểm từ khoảng 1,029 tỷ đồng.

Ngoài ra, các mẫu Mitsubishi Outlander (khoảng 825–950 triệu đồng), Peugeot 3008 (xấp xỉ 1 tỷ đồng), Subaru Forester (từ khoảng 969 triệu đồng) cùng một số tân binh như Jaecoo J7 hay xe điện VinFast VF 7 cũng đều trên 700 triệu đồng. Nhìn tổng thể, việc CX-5 lần đầu tụt xuống dưới 700 triệu đồng đang kéo mặt bằng giá toàn phân khúc xuống thấp chưa từng có, khiến ranh giới giữa SUV cỡ C và SUV cỡ B ngày càng bị thu hẹp và buộc các đối thủ phải điều chỉnh giá để duy trì sức cạnh tranh.

Ở nhóm SUV cỡ B, mức giá phổ biến như sau: Toyota Yaris Cross (650-728 triệu đồng), Hyundai Creta (599-715 triệu đồng) hay Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng).

Dù có lợi thế giá tốt, CX-5 có điểm hạn chế là không gian cabin không rộng bằng đối thủ, hàng ghế sau ở mức vừa phải, đồng thời động cơ 2.0L chưa thực sự mạnh khi cần tăng tốc và trang bị tiện nghi – công nghệ chưa nổi bật nếu đặt cạnh Tucson hay Territory

Hiện, doanh số hàng năm của mẫu Mazda CX-5 vẫn đạt thứ hạng cao thì 6 năm liên tiếp đứng đầu phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam. Kết thúc năm 2025, CX-5 đạt doanh số 17.262 xe, Ford Territory xếp thứ hai với khoảng 12.000-13.000 xe, trong khi VinFast VF 7 nổi lên mạnh mẽ với hơn 9.600 xe, lần đầu chen chân vào nhóm dẫn đầu. Các mẫu còn lại như Hyundai Tucson đạt doanh số khoảng 8.000-9.000 xe, còn Honda CR-V ở mức 5.000–6.000 xe do ảnh hưởng nguồn cung và giai đoạn chuyển đổi sản phẩm.

Hai tháng đầu năm 2026, phân khúc SUV cỡ C tiếp tục duy trì trật tự quen thuộc nhưng khoảng cách đã thu hẹp đáng kể. Mazda CX-5 vẫn dẫn đầu với doanh số cộng dồn 3.112 xe. Xếp sau là Ford Territory với khoảng 2.275 xe, trong khi VinFast VF 7 đạt 1.782 xe, nổi lên như đối thủ bám đuổi đáng chú ý. Các mẫu còn lại như Hyundai Tucson đạt khoảng 1.775 xe, còn Honda CR-V ở mức 1.092 xe.

