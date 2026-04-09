Thời kỳ mà các chủ xe có thể thoải mái đạp ga mà không quá quan tâm đến chi phí nhiên liệu đã qua. Dưới tác động của thị trường toàn cầu và chuỗi cung ứng, chi phí nhiên liệu đang chiếm một phần không nhỏ trong ngân sách sinh hoạt hàng tháng của nhiều gia đình Việt.

Mặc dù chúng ta không thể kiểm soát được giá xăng dầu trên thị trường, nhưng người lái xe hoàn toàn có thể chủ động kiểm soát mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe mình đang sử dụng. Do đó, các chuyên gia ô tô cho rằng chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ, người dùng có thể tiết kiệm được hàng triệu đồng mỗi năm mà không phải đầu tư thêm bất kỳ thiết bị đắt tiền nào.

Dưới đây là 4 thói quen dễ thực hiện nhưng thường bị các tài xế Việt bỏ qua

"Giảm cân" cho xe và tối ưu khí động học

Không ít người có thói quen biến cốp xe thành một “nhà kho di động”, chất đầy đồ dùng ít khi sử dụng. Theo nguyên lý cơ học, trọng lượng xe càng lớn, động cơ càng phải làm việc nhiều hơn để thắng lực cản và quán tính. Các nghiên cứu đã chứng minh cứ mỗi 45kg hành lý không cần thiết, mức tiêu hao nhiên liệu có thể tăng khoảng 1%. Con số này đặc biệt rõ rệt với các mẫu xe cỡ nhỏ, động cơ dung tích thấp.

Ngoài trọng lượng, các phụ kiện gắn ngoài như giá nóc hay thùng chở đồ trên nóc xe sẽ phá vỡ thiết kế khí động lực học nguyên bản, ảnh hưởng lớn đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Khi chạy ở tốc độ cao, lực cản gió tăng theo cấp số nhân, buộc động cơ phải “uống” thêm xăng chỉ để duy trì tốc độ. Vì vậy, nếu không sử dụng thường xuyên, việc tháo bỏ giá nóc và dọn dẹp cốp xe gọn gàng là cách đơn giản nhưng hiệu quả để giảm hao xăng.

Hạn chế chạy không tải, tắt máy khi dừng lâu

Một sai lầm phổ biến của nhiều tài xế là để xe nổ máy khi dừng chờ mua đồ, đợi người thân hoặc đỗ xe bấm điện thoại. Trên thực tế, một chiếc ô tô chạy không tải có thể tiêu tốn từ 1-2 lít nhiên liệu mỗi giờ, tùy dung tích động cơ. Với các xe sử dụng động cơ lớn, mức lãng phí còn cao hơn.

Nhiều người lo ngại việc tắt máy rồi khởi động lại sẽ hại củ đề và ắc quy, đồng thời tốn xăng hơn. Tuy nhiên, với công nghệ phun xăng điện tử trên các động cơ hiện đại, lượng nhiên liệu dùng cho mỗi lần khởi động lại là rất nhỏ.

Các chuyên gia khuyến cáo nếu dừng xe quá một phút, hãy tắt máy. Với các xe có chức năng tự động ngắt động cơ khi dừng Auto Start/Stop, người dùng nên tận dụng tính năng này khi di chuyển trong đô thị để tối ưu nhiên liệu.

Kiểm soát áp suất lốp đúng tiêu chuẩn

Lốp xe là bộ phận duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, do đó lốp đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định mức tiêu hao nhiên liệu. Khi lốp non hơi, diện tích tiếp xúc tăng lên, làm tăng lực cản lăn và buộc động cơ phải hoạt động vất vả hơn. Việc duy trì áp suất lốp đúng chuẩn có thể giúp tiết kiệm tới 3% nhiên liệu.

Nếu lốp chỉ đạt khoảng 75% áp suất khuyến nghị, mức tiêu hao có thể tăng thêm 2-3%. Trong trường hợp chỉ còn 50%, lượng xăng lãng phí có thể lên tới 10%. Người dùng nên kiểm tra áp suất lốp ít nhất mỗi tháng một lần, đo khi lốp nguội và bơm đúng thông số nhà sản xuất, không bơm theo mức áp suất tối đa in trên thành lốp.

Sử dụng Cruise Control đúng lúc, đúng chỗ

Việc giữ chân ga ổn định là điều không dễ với con người. Thói quen nhấp nhả ga liên tục khiến động cơ phải bơm thêm nhiên liệu để tăng tốc rồi lại rà phanh giảm tốc là nguyên nhân gây hao xăng. Khi chạy trên đường cao tốc bằng phẳng, việc kích hoạt hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) giúp xe duy trì tốc độ ổn định, giữ vòng tua máy thấp và hộp số ở cấp số tối ưu, từ đó tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Từ 70-90 km/h thường được xem là dải tốc độ tối ưu nhất cho việc tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, sử dụng Cruise Control không phù hợp khi đi đường đèo dốc, bởi hệ thống này sẽ tự động thốc ga rất mạnh khi leo dốc để bù đắp tốc độ, gây tốn xăng hơn cả việc tự lái bằng chân. Ngoài ra, vì lý do an toàn tuyệt đối, không sử dụng Cruise Control trong điều kiện trời mưa đường trơn trượt hoặc khi mật độ giao thông đông đúc.

Bên cạnh 4 giải pháp trên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo dưỡng định kỳ như thay dầu máy, vệ sinh kim phun, buồng đốt và thay lọc gió đúng hạn. Một động cơ khỏe mạnh, sạch sẽ luôn là nền tảng quan trọng nhất để chiếc xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu trong dài hạn.

