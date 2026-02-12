Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, thị trường ô tô Việt tháng 1/2026 ghi nhận sức mua tăng mạnh nhờ tâm lý sắm xe chơi Tết. Tuy nhiên, trái ngược với không khí nhộn nhịp ở phân khúc gầm cao (SUV/MPV), nhóm sedan và các dòng xe kén khách lại rơi vào nốt trầm đáng báo động.

Sau khi loại bỏ các mẫu xe đã ngừng phân phối hoặc không công bố số liệu, danh sách 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 1/2026 đã lộ diện với nhiều bất ngờ thú vị.

Một chiếc bán ra trong tháng đầu năm 2026, giảm một nửa so với tháng trước, đã phản ánh đúng bản chất của Honda Civic Type R - một mẫu xe chỉ dành cho số ít người chơi đam mê tốc độ và sưu tầm, thay vì mục đích thương mại đại trà.

Honda Civic Type R hiện chỉ bán nốt 10 xe trong năm 2026 trước khi ngừng bán. Ảnh: Honda

Mức giá 2,999 tỷ đồng và được định vị ở phân khúc xe hiệu suất cao khiến Honda Civic Type R gần như đứng ngoài cuộc đua thị phần. Do đó, việc mẫu xe hatchback cỡ C này thường xuyên góp mặt trong top xe bán chậm không phải điều gì quá bất ngờ.

Đây là cú sốc lớn nhất trong tháng mở màn năm 2026. Từng là "gà đẻ trứng vàng" của Toyota, Corolla Altis giờ đây phải chật vật tìm khách, việc chỉ bán được vỏn vẹn 6 xe trong tháng cao điểm mua sắm được xem là hồi chuông báo động thực sự đối với sedan cỡ C này.

Bên cạnh yếu tố thiết kế đã cũ, sự trỗi dậy mạnh mẽ của SUV đô thị trong tầm giá 700-800 triệu đồng càng khiến Altis gần như mất chỗ đứng. Thị trường ô tô Việt Nam hiện không còn kiên nhẫn với những mẫu xe "an toàn đến mức nhàm chán".

Với mức giảm 96% doanh số, Toyota Camry bất ngờ lọt vào nhóm "cầm đèn đỏ". Ảnh: Ngô Minh

Xếp ngay sau "đàn em" Corolla Altis là Toyota Camry với 16 xe bán ra trong tháng 1/2026, giảm 96% so với tháng trước. Đây là con số thấp kỷ lục kể từ khi Camry được bán tại Việt Nam. Vì vậy, sự xuất hiện của Toyota Camry ở nhóm đầu xe bán chậm là điều khá bất ngờ.

Việc nguồn cung bị gián đoạn được cho là nguyên nhân chính. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sức hút của Camry đang giảm sút trước làn sóng xe sang lướt và SUV 7 chỗ cùng tầm giá. Hiện tại, phân khúc sedan cỡ D hiện chỉ còn duy nhất Toyota Camry được công bố doanh số.

Kết thúc tháng 1/2026, Isuzu mu-X chỉ bán được 30 xe, giảm tới 54% so với các tháng trước. Kết quả này khiến mẫu SUV cỡ D này trượt dài trên bảng xếp hạng, từ vị trí sắp thoát khỏi top để lên nhóm đầu.

Thiết kế mới, thêm trang bị nhưng Isuzu mu-X vẫn đang chật vật tìm kiếm khách hàng. Ảnh: Ngô Minh

Bất chấp các gói khuyến mãi mạnh tay từ đại lý, nhưng thiết kế thiếu điểm nhấn, trang bị tiện nghi chưa theo kịp thị hiếu khiến Isuzu mu-X khó thuyết phục khách mua xe gia đình, nhất là trong dịp Tết.

Với mức giá hơn 4 tỷ đồng, doanh số 32 xe của Toyota Alphard trong tháng đầu năm mới lại là kết quả không tệ khi chỉ giảm nhẹ 8,6% so với tháng trước. Alphard vẫn giữ được vị thế xe đưa đón VIP, ít chịu tác động từ xu hướng thị trường đại trà. Đây là mẫu xe được xem là "bán chậm nhưng không thất bại".

Sau cơn sốt ban đầu, Suzuki Jimny đã trở về đúng giá trị thực là một mẫu xe chơi ngách. Thế nhưng, "tiểu G-Class" đã gây bất ngờ trong tháng đầu năm mới khi bán được 37 xe, tăng 28% so với tháng trước.

Suzuki Jimny là cái tên duy nhất trong top xe bán chậm đạt mức tăng trưởng dương. Ảnh: Ngô Minh

Dẫu vậy, để khoát khỏi top xe bán chậm dường như là điều bất khả thi đối với Jimny bởi giá bán gần 800 triệu đồng cho một mẫu xe có tiện nghi nghèo nàn, trong khi tệp khách hàng lại khá hẹp.

Sau tháng cuối năm 2025 bứt phá ngoạn mục, Suzuki Swift lại quay đầu sụt giảm trong tháng 1/2026 khi chỉ bán được 39 xe, giảm tới 34% so với tháng trước. Nếu so với đối thủ Mazda2 Sport, mẫu xe này lép vế rõ rệt về công nghệ và an toàn. Thiết kế cá tính không còn là lợi thế đủ lớn ở thời điểm người mua ngày càng thực dụng.

Toyota Land Cruiser Prado đang rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung trên toàn cầu, vì vậy con số 47 xe bán ra trong tháng 1/2026, giảm gần 34% so với tháng trước. Nguyên nhân bán chậm chủ yếu vì không có xe để bán.

Nguồn cung khan hiếm kéo dài khiến doanh số bị bóp nghẹt, khách hàng phải chờ đợi lâu. Đây là trường hợp bán chậm mang tính kỹ thuật, không phản ánh sức hút sản phẩm.

Nhiều cái tên bán chậm trước đó không công bố doanh số trong tháng 1/2026 khiến Hyundai Elantra bị xướng tên. Ảnh: HTC

Với 57 xe bán ra trong tháng 1/2026, Hyundai Elantra lần đầu tiên góp mặt trong Top 10 xe bán chậm. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho sự thoái trào của phân khúc xe sedan cỡ C. Dù thiết kế táo bạo, mẫu xe này vẫn không cưỡng lại được làn sóng SUV đô thị giá rẻ. Người mua giờ ưu tiên gầm cao, không gian và tính đa dụng hơn hình thức.

Trong khi Veloz Cross và Innova Cross vẫn duy trì sức bán tốt, Avanza Premio lại tỏ ra mờ nhạt khi doanh số bán hàng tháng 1/2026 chỉ đạt 69 xe, giảm 22,5% so với tháng trước. Thực tế, mẫu MPV 7 chỗ này cũng hiếm khi bán vượt quá con số 100 xe theo tháng.

Định vị nửa vời, thiết kế đơn giản và hình ảnh "xe chạy dịch vụ" khiến Avanza khó cạnh tranh với đối thủ Mitsubishi Xpander MT hay chính người anh em Veloz trong cùng tầm tiền.

Định vị nửa vời, thiết kế đơn giản và hình ảnh "xe chạy dịch vụ" khiến Avanza khó cạnh tranh. Ảnh: Ngô Minh

Nhìn chung, bảng xếp hạng top xe bán chậm tháng 1/2026 cho thấy một thực tế khá chua chát khi Toyota vừa là hãng bán chạy nhất thị trường, vừa là hãng có nhiều mẫu lọt Top xe bán chậm nhất.

Trong khi đó, thị trường xe đầu năm 2026 cũng vẽ nên một bức tranh tương phản rõ rệt. Nhóm sedan cỡ C và D đang rơi vào tình trạng thoái trào. Dự báo doanh số bán hàng tháng 2/2026 (trùng dịp Tết Nguyên đán) sẽ tiếp tục thấp, trước khi thị trường có thể phục hồi vào tháng 3 với các chính sách kích cầu mới từ hãng.

