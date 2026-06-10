Theo số liệu bán hàng mới nhất do Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công công bố, bức tranh thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 5/2026 tiếp tục ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý.

Đặc biệt, danh sách 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng này có sự xáo trộn mạnh, phản ánh khá rõ những thay đổi trong thị hiếu người tiêu dùng, nguồn cung cũng như sức ép cạnh tranh ngày càng khốc liệt ở nhiều phân khúc.

So với tháng 4/2026, một số mẫu xe bất ngờ “thoát đáy” nhờ xe mới về đại lý, trong khi không ít cái tên từng được xem là biểu tượng lại rơi tự do vì người mua quay lưng hoặc chờ phiên bản thế hệ mới.

Trong top 10 mẫu xe bán chậm nhất thị trường Việt Nam tháng 5/2026, mẫu hatchback hạng A Toyota Wigo bất ngờ ghi nhận doanh số bán hàng trong tháng chỉ vỏn vẹn 3 xe. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, Wigo bán được 203 xe.

Toyota Wigo đã bán trở lại trong tháng 5 sau hai tháng liên tiếp không ghi nhận doanh số. Ảnh: TMV

Dù đã được làm mới, Wigo vẫn lép vế rõ rệt trước Hyundai Grand i10, trong khi phân khúc xe hạng A ngày càng bị “bào mòn” bởi các mẫu xe điện mini giá rẻ, linh hoạt trong đô thị.

Xếp ở vị trí thứ hai là cái tên quen thuộc Isuzu mu-X với 12 xe được giao đến tay khách hàng trong tháng 5, tăng 300% so với tháng trước. Tuy nhiên, mức tăng này chủ yếu do nền doanh số quá thấp, chỉ 3 xe trong tháng 4. Lũy kế 5 tháng, mu-X mới đạt 74 xe. Thiết kế chậm đổi mới, trang bị không nổi bật khiến mẫu SUV 7 chỗ này ngày càng khó cạnh tranh với những cái tên mạnh như Ford Everest hay Hyundai Santa Fe.

Ở vị trí thứ ba là Toyota Camry. Đây chính là "cú sốc" lớn nhất trong bảng danh sách xe bán chậm tháng này. Từ doanh số 137 xe trong tháng 4, mẫu sedan cỡ D của Toyota bất ngờ lao dốc không phanh xuống chỉ còn 31 chiếc trong tháng 5, tương đương mức giảm rớt thảm 77,4%. Lũy kế 5 tháng đầu năm, Camry đạt 389 chiếc.

Sự thoái trào của dòng sedan cỡ D trước làn sóng SUV/Crossover gầm cao, cộng với tâm lý chờ đợi phiên bản mới của người tiêu dùng đã khiến doanh số Camry chạm đáy.

Toyota Camry là cái tên bất ngờ nhất khi lọt vào top 10 xe bán chậm nhất tháng 5/2026. Ảnh: Ngô Minh

Xếp ngay sau Camry là "chuyên cơ mặt đất" Toyota Alphard. Mẫu xe MPV này ghi nhận 32 xe bán ra trong tháng 5, giảm nhẹ 8,6% so với 35 chiếc của tháng trước, lũy kế 5 tháng đầu năm 2026 đạt 154 xe.

Với mức giá lên tới hàng tỷ đồng, Alphard không dành cho số đông mà chủ yếu phục vụ doanh nghiệp, khách VIP. Vì vậy, doanh số thấp của mẫu MPV này mang tính đặc thù phân khúc hơn là dấu hiệu “ế hàng”.

Đồng hạng năm là Toyota Land Cruiser Prado và Hyundai Elantra, cùng đạt 33 xe trong tháng 5. Tuy nhiên, doanh số của Land Cruiser Prado giảm 15,4% so với tháng trước, lũy kế 5 tháng của năm 2026 mới đạt 156 xe, chủ yếu do tình trạng khan hàng kéo dài.

Ngược lại, doanh số của Hyundai Elantra tăng nhẹ 13,8% so với tháng trước, tổng doanh số sau 5 tháng đã qua đạt 186 xe. Việc Elantra góp mặt trong danh sách bán chậm cho thấy phân khúc sedan cỡ C đang chịu sức ép lớn từ Mazda3, KIA K3 và đặc biệt là các mẫu B-SUV cùng tầm tiền.

Xếp thứ sáu là cặp đôi Suzuki Jimny và Isuzu D-Max, cùng đạt 35 xe. Đáng chú ý, Suzuki Jimny có mức tăng trưởng vọt lên 400% so với tháng 4 (7 xe). Doanh số lũy kế của mẫu SUV cỡ A này đạt 117 xe. Đây là mẫu xe chơi mang tính biểu tượng, kén khách và lượng xe nhập từ Nhật Bản về rất nhỏ giọt.

Giá bán cao, tập khách hàng hẹp khiến Suzuki Jimny khó lòng tăng trưởng được doanh số bán hàng. Ảnh: Ngô Minh

Tương tự, Isuzu D-Max có mức tăng 218% so với tháng 4 (11 xe). Lũy kế đạt 352 xe. Mẫu bán tải của Isuzu vẫn lép vế hoàn toàn trước "vua bán tải" Ford Ranger, chỉ được một bộ phận khách hàng thực dụng mua về phục vụ chuyên chở thuần túy.

Vị trí thứ bảy thuộc về Toyota Land Cruiser với 47 xe trong tháng 5, gần như đi ngang so với mức 48 xe của tháng 4, tương đương mức giảm 2%. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026 đạt 308 xe. Tương tự Prado hay Alphard, Land Cruiser không "ế", mà do nguồn cung toàn cầu luôn trong tình trạng thiếu hụt trầm trọng, khách hàng có tiền vẫn phải chờ đợi nhiều tháng mới được nhận xe.

Khép lại danh sách top 10 xe bán chậm nhất tháng 5/2026 là Suzuki Swift với 63 xe, tăng tới 950% so với mức đáy 6 xe của tháng 4. Lũy kế 5 tháng đạt 126 xe. Dù có cú “hồi sinh” ngoạn mục nhờ xe mới thông quan, Swift vẫn gặp rào cản lớn về giá bán cao so với trang bị, khiến khả năng cạnh tranh trong thời gian tới vẫn là dấu hỏi lớn.

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