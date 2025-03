Mặc dù ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 nhưng thị trường ô tô tháng 2 vẫn ghi nhận dấu hiệu khởi sắc. Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) mới công bố, doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng 2 đạt 21.606 chiếc, tăng 14% so với tháng 1 và tăng tới 86% so với tháng 2/2024.

Ở top 10 xe động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng 2/2025, Ford Ranger với sự ổn định của mình vẫn giữ vững vị trí đầu bảng. Mẫu xe bán chạy nhất năm 2024 Mitsubishi Xpander vươn lên đòi lại vị trí thứ 2 của Mazda CX-5.

Ngoài những cái tên cũ, top 10 còn ghi nhận sự trở lại ấn tượng của Ford Everest với vị trí thứ 4, sau tháng 1 doanh số khá thấp. Nhưng cái tên gây bất ngờ nhất chính là KIA Carnival khi mẫu xe MPV cỡ lớn này lọt vào top 10 sau đúng nửa năm vắng bóng.

Ở chiều hướng ngược lại, hai cái tên của Toyota là Yaris Cross và Innova Cross với doanh số bết bát đã phải bật top để nhường chỗ cho Ford Everest và KIA Carnival.

Như vậy, trong top 10 xe bán chạy tháng 2/2025, Ford có đến 3 đại diện, Mitsubishi có 2 cái tên, trong khi đó, Toyota cũng chỉ còn lại 1 đại diện duy nhất giống như Honda, Mazda, Hyundai và KIA.

Dưới đây là chi tiết 10 mẫu xe có doanh số cao nhất tháng 2/2025:

1. Ford Ranger: 1.111 chiếc

"Vua bán tải" Ford Ranger có lượng bán ra 1.111 chiếc trong tháng 2, giảm đúng 4 chiếc so với tháng trước nhưng tăng mạnh 26% so với tháng 2/2024. Doanh số trên giúp Ranger giữ vững vị trí thứ 1 toàn thị trường trong tháng 2. Cộng dồn 2 tháng đầu năm, có 2.226 chiếc Ranger được bàn giao đến tay khách hàng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ford Ranger có 6 phiên bản với giá bán xe dao động từ 659 triệu đến 1,299 tỷ đồng. Các phiên bản của Ranger có 2 tùy chọn động cơ là diesel 2.2L Turbo cho các phiên bản thấp và động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo cho các phiên bản nhập khẩu là Wildtrak, Stormtrak và Raptor.

2. Mitsubishi Xpander: 1.053 chiếc

Mitsubishi Xpander chỉ đạt lượng bán ra 1.053 chiếc trong tháng 2, tăng 30,3% so với tháng 1 và tăng 64,2% so với tháng 2/2024. Nhờ đó, mẫu xe bán chạy nhất thị trường năm 2024 đã tăng 1 bậc trong top 10 và bám sát Ford Ranger. Tổng cộng 2 tháng đầu năm, Mitsubishi bán ra 1.861 chiếc, giảm nhẹ 3,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Mitsubishi Xpander được nâng cấp mới từ tháng 6/2022 với 3 phiên bản, giá bán từ 560-658 triệu đồng. Ngoài ra, phiên bản Xpander Cross ra mắt đầu năm 2023 có giá 698 triệu đồng. Các xe đều sử dụng động cơ 1.5L đi cùng hộp số tự động CVT hoặc hộp số sàn 5 cấp 5MT.

3. Mazda CX-5: 923 chiếc

Với doanh số 923 chiếc (giảm 7,7%), Mazda CX-5 tụt 1 bậc so với tháng trước. Tuy vậy, doanh số này vẫn tăng tới 53,8% so với tháng 2/2024. Tổng cộng, có 1.923 chiếc CX-5 được bán ra trong 2 tháng đầu năm 2025, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mazda CX-5 thế hệ hiện tại mới THACO nâng cấp vào đầu năm 2024, lắp ráp trong nước với 3 phiên bản, cùng trang bị động cơ Skyactiv-G dung tích 2.0L, giá từ 749-829 triệu đồng (chưa tính tùy chọn khác).

4. Ford Everest: 760 chiếc

Ford Everest trở lại top 10 sau 1 tháng vắng bóng với 760 chiếc bán ra trong tháng 2, tăng 153% so với tháng trước và tăng 116% so với tháng 2/2024. Cộng dồn trong 2 tháng đầu năm 2025, tổng lượng bán ra của mẫu D-SUV này là 1.060 chiếc, giảm 7% so với cùng kỳ.

Ford Everest hiện có 6 phiên bản, giá dao động từ 1,099-1,545 tỷ đồng. Động cơ của 3 phiên bản Ambiente, Sport và Titanium là diesel I4 2.0 lít tăng áp đơn; trong khi đó 3 bản cao Titanium+, Wildtrack và Platinum sử dụng động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo.

5. Toyota Vios: 754 chiếc

Doanh số của Vios trong tháng 2 là 754 chiếc, tăng tới 54% so với tháng 1 và tăng gấp 4,4 lần so với cùng kỳ năm 2024. Lượng bán ra này giúp Vios tăng liền 4 bậc, lên vị trí thứ 4 trong top 10. Doanh số cộng dồn của Vios trong năm 2025 là 1.244 chiếc, tăng 51% so với năm ngoái.

Toyota Vios được nâng cấp nhẹ từ tháng 5/2023 với 3 phiên bản, giá bán dao động từ 458-545 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ xăng 1.5L, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động vô cấp CVT.

6. Honda City: 743 chiếc

Giữ nguyên vị trí thứ 6, Honda City bán ra 743 chiếc trong tháng 2, tăng 30,8% so với tháng trước và tăng 16,1% so với tháng 2/2024. Doanh số luỹ kế của City trong năm 2025 là 1.311 chiếc, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước.

Honda City thế hệ hiện tại được giới thiệu tại Việt Nam từ tháng 12/2020 với 3 phiên bản, giá dao động từ 559-609 triệu đồng. Mẫu xe sử dụng động cơ 1.5L cùng hộp số tự động vô cấp CVT.

7. Ford Territory: 464 chiếc

Ford Territory đã giảm 3 bậc trong top 10, xuống vị trí thứ 7. Lượng bán ra của Territory trong tháng 2 vừa qua đạt 464 chiếc, giảm 33,7% so với tháng trước nhưng tăng mạnh 111% so với tháng 2/2024. Tổng cộng 2 tháng đầu năm, có 1.164 chiếc Territory được Ford Việt Nam bán ra thị trường, tăng 9% so với cùng kỳ.

Ford Territory thuộc phân khúc C-SUV, ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10/2022 và liên tục duy trì doanh số bán hàng khá tốt. Mẫu xe này đang được Ford Việt Nam lắp tại nhà máy ở Hải Dương với 4 phiên bản (Trend, Titanium, Sport và Titanium X), đều sử dụng động cơ Ecoboost 1.5L, giá bán dao động từ 759-889 triệu đồng.

8. Hyundai Accent: 455 chiếc

Mẫu sedan của Hyundai chỉ đạt doanh số trong tháng 2 là 455 chiếc, giảm 14% so với tháng trước và nhưng vẫn tăng 24,6% so với tháng 2/2024. Accent cũng là đại diện duy nhất của Hyundai còn góp mặt trong top xe này. Luỹ kế năm 2025 của Accent là 985 chiếc, giảm 23% so với cùng kỳ.

Mẫu Hyundai Accent 2024 thế hệ mới ra mắt vào cuối tháng 5/2024 với 4 phiên bản, trang bị động cơ Smartstream 1.5L. Trong đó, bản số sàn giá 439 triệu đồng, ba phiên bản số tự động giá từ 489-569 triệu đồng.

9. KIA Carnival: 451 chiếc

Lần gần nhất KIA Carnival đứng chân trong top 10 xe bán chạy đã là từ tháng 9/2024. Lần trở lại này vào tháng 2/2025, Carnival đạt doanh số 451 chiếc, tăng 40,5% so với tháng trước và tăng 68,3% so với tháng 2/2024. Cộng dồn 2 tháng đầu năm, KIA Carnival bán ra 772 chiếc, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2024.

KIA Carnival đang là thế hệ nâng cấp giữa vòng đời, được THACO lắp ráp trong nước. Các phiên bản của KIA Carnival mới sử dụng động cơ dầu, dung tích 2.2L và một phiên bản hybrid 1.6 Turbo. Tổng cộng, KIA Carnival có 5 phiên bản (Luxury 8S, Premium 7S, Premium 8S, Signature 7S và Hybrid Signature 7S​) với giá dao động từ 1,299-1,849 tỷ đồng.

10. Mitsubishi Xforce: 433 chiếc

Mitsubishi Xforce "đội sổ" trong top 10 xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy tháng 2 với 433 chiếc, giảm 21,5% so với tháng trước. Cộng dồn trong 2 tháng đầu năm, đã có 985 chiếc Xforce được bàn giao đến tay khách hàng.

Mẫu B-SUV Mitsubishi Xforce ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 1/2024 và bắt đầu bán ra từ tháng 3/2024. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, có 4 phiên bản với giá bán từ 599-705 triệu. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 1.5L kết hợp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước.

(*) Danh sách trên được xếp hạng theo doanh số báo cáo của VAMA và Hyundai Thành Công. Những hãng xe không công bố doanh số cụ thể của từng mẫu sẽ không có tên trong bảng xếp hạng này.

