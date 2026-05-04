Học sinh có 5 ngày thay đổi nguyện vọng đã đăng ký

Theo kế hoạch, chậm nhất 16h ngày 4/5, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ công bố số liệu tổng hợp về số lượng nguyện vọng 1 đăng ký vào từng trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn. Từ 17h ngày 4/5 đến chậm nhất 17h ngày 8/5, phụ huynh và học sinh sẽ được điều chỉnh các nguyện vọng đã đăng ký. Hệ thống tuyển sinh chỉ cho phép thay đổi nguyện vọng hoặc thứ tự nguyện vọng, không được thêm mới hoặc loại bỏ thí sinh khỏi danh sách đăng ký dự thi.

Nhiều năm nay, các trường có điểm chuẩn cao liên tục như THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn, Nguyễn Hữu Huân, THCS - THPT Trần Đại Nghĩa... có tỷ lệ chọi khá cao.

Để tăng cơ hội trúng tuyển, nguyện vọng 1 và 2 thường dành cho những trường có mức điểm chuẩn cao hơn, trong khi nguyện vọng 3 đóng vai trò an toàn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít học sinh và phụ huynh vẫn đặt cả 3 nguyện vọng vào các trường “top”, dẫn đến nguy cơ trượt cả ba. Ngược lại, cũng có trường hợp đăng ký quá an toàn, khiến học sinh không tận dụng hết năng lực của mình.

Học sinh cần nhìn lại kết quả học tập và các kỳ thi thử để xác định “vùng điểm” của mình. Việc so sánh với điểm chuẩn của các năm trước giúp định vị rõ khả năng trúng tuyển.

Một nguyên tắc lựa chọn thường được áp dụng là nguyện vọng 1 nên cao hơn năng lực dự kiến một chút (mang tính thử sức); nguyện vọng 2 sát với năng lực thực tế và nguyện vọng 3 thấp hơn một mức an toàn. Cách phân bổ này giúp tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển mà vẫn giữ được mục tiêu cá nhân.

Tỷ lệ chọi năm trước như thế nào?

Năm 2025, TPHCM có khoảng 88.000 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng có tới 70.000 chỉ tiêu công lập, tương đương khoảng 80% học sinh có cơ hội vào trường công. Nhờ đó, mặt bằng tỷ lệ chọi giảm xuống, chủ yếu dao động từ 1,0 đến 1,7 và xuất hiện nhiều trường có tỷ lệ chọi dưới 1, cho thấy cơ hội trúng tuyển rộng mở hơn.

Những trường đứng đầu về chỉ tiêu tuyển sinh là: Trường THPT Hùng Vương (quận 5), THPT Marie Curie (quận 3); Tây Thạnh (quận Tân Phú); Nguyễn Trung Trực, Trần Hưng Đạo (quận Gò Vấp), Hoàng Hoa Thám và Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh), Trường Chinh (quận 12), Nguyễn Công Trứ (quận Gò Vấp), Phú Nhuận (quận Phú Nhuận).

Năm 2026, kỳ thi vào lớp 10 TPHCM diễn ra trong 2 ngày là 1 và 2/6/2026. Thí sinh dự thi 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn (120 phút mỗi môn) và Ngoại ngữ (90 phút).

Điểm mỗi bài thi tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,25; cả 3 môn đều có hệ số 1. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi, cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Điều kiện bắt buộc để trúng tuyển là thí sinh phải dự thi đủ 3 môn và không có bài thi nào bị điểm 0.

Về đăng ký nguyện vọng, học sinh được chọn tối đa 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. Nếu trúng tuyển nguyện vọng nào, thí sinh phải nhập học ở nguyện vọng đó và không được thay đổi.

Các trường THPT tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo danh sách do Sở GD-ĐT phê duyệt, nhận hồ sơ trực tuyến.

Quy trình thi tuyển gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Học sinh đăng ký 3 nguyện vọng (NV1, NV2, NV3) để dự thi vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (KV1), Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (KV1), Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, Trường THPT chuyên Hùng Vương (KV2), Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (KV3).

Giai đoạn 2 (tuyển sinh bổ sung): Tùy tình hình nộp hồ sơ và nhu cầu của các trường, Sở GD-ĐT có thể tổ chức tuyển sinh bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu. Đối tượng là học sinh đã dự thi nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Một số trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển, như Trường THCS-THPT Thạnh An (xã Thạnh An) tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường trong năm học 2025-2026.

Trường THPT Võ Thị Sáu (đặc khu Côn Đảo): Tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại Trường THCS Lê Hồng Phong (đặc khu Côn Đảo) trong năm học 2025-2026.