Hứa Kim Tuyền

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền có 1 năm hoạt động âm nhạc sôi nổi. Anh đứng sau nhiều sản phẩm âm nhạc gây chú ý như: album Mộngmee - Amee, album Anh bờ vai - Vương Bình, Anh chẳng thoát được đâu - Mỹ Mỹ... không chỉ vai trò sáng tác mà còn sản xuất âm nhạc.

Điểm nhấn trong sự nghiệp Hứa Kim Tuyền năm nay là vai trò giám đốc âm nhạc cuộc thi Chị đẹp đạp gió.

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.

Ngoài sản xuất và định hướng tư duy, thẩm mỹ âm nhạc cho các "Chị đẹp", nhiều sáng tác của anh được khai thác trong chương trình như: Cầu vồng lấp lánh, Thôi miên, Em bé, Một ngày tôi quên hết, Chưa quên người yêu cũ, Nơi pháo hoa rực rỡ, Nếu anh là em, Bom hẹn giờ, Tôi không còn viết tình ca...

"Cầu vồng lấp lánh" - một sáng tác tạo hiệu ứng tốt của Hứa Kim Tuyền

Bùi Công Nam

Tài năng sáng tác của Bùi Công Nam đã được khẳng định từ nhiều năm trước qua loạt bản hit.

Tuy nhiên, chỉ đến khi thi Anh trai vượt ngàn chông gai, anh mới được đồng nghiệp và đại chúng công nhận năng lực khá toàn diện, bao gồm cả giám đốc âm nhạc, sản xuất âm nhạc và ca sĩ.

Nhạc sĩ Bùi Công Nam vừa thành lập công ty riêng, trở thành CEO.

Sau cuộc thi, Bùi Công Nam là số ít "Anh tài" thăng hạng rõ rệt nhất. Anh sở hữu lượng fan khá đông, được đặt hàng viết nhạc tấp nập, đặc biệt là nhạc Tết, với những con số cao ngất ngưởng.

Bùi Công Nam còn nhận nhiều lời mời đi diễn (với vai trò ca sĩ), có ngày chỉ được ngủ 3 tiếng.

Bùi Công Nam hát "Chúa tể"

Phan Mạnh Quỳnh

2024 là năm Phan Mạnh Quỳnh gặt hái nhiều thành công ngoài mong đợi. Sau khi góp phần vào thành công của "bom tấn" chiếu Tết Mai, bài Sau lời từ khước vượt ra khỏi phạm vi bộ phim, có sức sống tự thân.

Tác phẩm thu về hơn 42 triệu lượt xem trên video gốc của Phan Mạnh Quỳnh trên YouTube cùng hàng chục bản cover từ các ca sĩ nổi tiếng như: Mỹ Tâm, Hà Trần, Tùng Dương, Mai Thiên Vân, Erik...

Phan Mạnh Quỳnh nhận 3 đề cử Giải thưởng Làn sóng xanh 2024 nhờ bài "Sau lời từ khước" và album "CineLove".

Sau đó, Phan Mạnh Quỳnh tiếp tục chấp bút bài Có một chuyện tình - nhạc phim Ngày xưa có một chuyện tình.

Cuối năm, anh phát hành album CineLove gồm 5 bài nhạc phim đã phát hành (các bộ phim Mắt biếc, Mai, Ngày xưa có một chuyện tình và Truyện ngắn), bài Đưa em đi - một sáng tác cách đây 10 năm cùng 3 bài mới Hoa mặt trời, Datanla và Đại dương.

Cùng thời điểm, nhạc sĩ công bố tổ chức live concert đầu tiên trong sự nghiệp Chuyến tàu: Mùa đông với 2 khách mời Mỹ Tâm và Bùi Công Nam.

"Sau lời từ khước" - Phan Mạnh Quỳnh

Quang Hùng MasterD

Sự nghiệp Quang Hùng MasterD khá lận đận. Từng là hiện tượng mạng trước thời điểm thi The Debut 2018, anh miệt mài sáng tác, theo đuổi âm nhạc nhiều năm vẫn không xây dựng được tên tuổi.

Thậm chí, khi bản hit Dễ đến dễ đi hút hàng chục triệu lượt xem, viral ở Thái Lan, cái tên Quang Hùng MasterD vẫn không quá nổi bật.

Quang Hùng MasterD không còn là "Con ghẻ quốc dân".

Thời điểm Quang Hùng MasterD tổ chức họp fan tại Thái Lan với quy mô hàng trăm người, được các fan Thái săn đón ở sân bay, mạng xã hội bàn tán râm ran chuyện anh được nước bạn yêu thích nhưng bị ghẻ lạnh tại chính quê nhà.

Sau cuộc thi Anh trai say hi, Quang Hùng MasterD tỏa sáng, có được vị trí xứng đáng với nhiều năm nỗ lực và trở thành một trong những nhạc sĩ được yêu thích nhất năm nay.

Các bản hit được yêu thích hàng đầu chương trình đều có sự đóng góp của anh trong vai trò sáng tác hoặc sản xuất như: Catch me if you can, Cứ để anh ta rời đi, Trói em lại, Tình đầu quá chén...

"Trói em lại" - Quang Hùng MasterD

Tăng Duy Tân

Năm 2024, Tăng Duy Tân trở lại thị trường với album Khu vườn tình sau thời gian dài im ắng. Sản phẩm đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc trong phong cách, năng lực sáng tác âm nhạc.

Tăng Duy Tân mát tay khi viết nhạc cho đồng nghiệp

Ngoài ra, Tăng Duy Tân cũng là chủ nhân 2 bài hit của đồng nghiệp gồm Nâng chén tiêu sầu - Bích Phương và Tái sinh - Tùng Dương.

Cả hai bài đều tạo hiện tượng mạnh mẽ trên mạng xã hội video ngắn TikTok. Trong đó, bài Nâng chén tiêu sầu tạo nên trào lưu nhảy cover, biến hình còn Tái sinh lan tỏa bởi đánh đúng tâm tư của những người đang yêu.

"Tái sinh" (sáng tác: Tăng Duy Tân; thể hiện: Tùng Dương)

Mi Lê