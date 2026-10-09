Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cơ sở 3, cho biết sầu riêng được mệnh danh là “vua của các loại trái cây” nhờ hương vị đặc trưng và giá trị dinh dưỡng. Loại quả này cung cấp vitamin C, vitamin nhóm B, vitamin A cùng nhiều khoáng chất như kali, sắt, canxi, magie, kẽm, phốt pho. Sầu riêng cũng chứa chất xơ và một số hợp chất thực vật có lợi.

Tuy nhiên, đây cũng là loại trái cây có năng lượng cao. Vì vậy, cách ăn và khẩu phần quan trọng không kém việc lựa chọn thực phẩm.

Bác sĩ Vũ đưa ra 3 lưu ý khi ăn sầu riêng tránh gây hại cho sức khỏe:

1. Hạn chế ăn sau khi uống rượu bia

Một trong những sự kết hợp cần tránh là sầu riêng với rượu bia, đặc biệt ở người có bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp hoặc rối loạn chuyển hóa.

Sầu riêng chứa nhiều carbohydrate và năng lượng, trong khi rượu bia cung cấp thêm năng lượng và có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa glucose, huyết áp cũng như tim mạch. Việc sử dụng đồng thời với lượng lớn có thể khiến cơ thể khó chịu, đầy bụng hoặc làm tăng gánh nặng chuyển hóa.

Người có bệnh nền nên hạn chế rượu bia và không nên ăn quá nhiều sầu riêng trong cùng một thời điểm.

Sầu riêng đại kỵ với nhiều thực phẩm khác. Ảnh: Hoa Linh.

2. Không nên ăn cùng các món giàu chất béo

Sầu riêng chứa lượng năng lượng và chất béo đáng kể. Bác sĩ Vũ cho rằng nếu ăn cùng một bữa với nhiều món thịt đỏ, món chiên rán hoặc thực phẩm giàu chất béo, tổng năng lượng nạp vào cơ thể sẽ tăng cao.

Điều này đặc biệt không có lợi với người thừa cân, béo phì hoặc cần kiểm soát đường huyết, mỡ máu.

Những người vừa ăn thịt bò, thịt cừu hay hải sản hạn chế ăn thêm sầu, tránh tăng cholesterol đột ngột. Mọi người cần giữ tổng lượng năng lượng, chất béo và khẩu phần của cả bữa ăn.

3. Hạn chế ăn cùng nhiều thực phẩm cay nóng

Theo quan niệm y học cổ truyền, sầu riêng có tính nóng. Vì vậy, nhiều người có thể cảm thấy nóng trong, đầy bụng hoặc khó chịu khi ăn nhiều sầu riêng cùng các món cay, nhiều gia vị như ớt, tiêu, gừng, tỏi.

Dưới góc nhìn dinh dưỡng hiện đại, bằng chứng về việc những thực phẩm này “kỵ” nhau chưa rõ ràng. Tuy nhiên, nếu cơ thể dễ bị đầy bụng, khó tiêu hoặc nóng rát dạ dày, nên hạn chế kết hợp nhiều thực phẩm cay, béo và giàu năng lượng trong cùng một bữa.

Có nên ăn sầu riêng cùng lúc uống cà phê?

Thông tin cho rằng sầu riêng kết hợp với cà phê tạo ra chất độc nguy hiểm do ức chế men aldehyde dehydrogenase chưa có đủ bằng chứng để khẳng định.

Tuy vậy, cả sầu riêng và cà phê đều có thể gây khó chịu nếu sử dụng quá nhiều. Sầu riêng giàu năng lượng, chất béo và carbohydrate, trong khi caffeine có thể khiến một số người hồi hộp, tim đập nhanh hoặc khó ngủ.

Do đó, người nhạy cảm với caffeine, có bệnh tim mạch hoặc dễ đầy bụng nên hạn chế dùng lượng lớn hai loại này trong cùng thời điểm.

Bác sĩ Vũ lưu ý thêm, sầu riêng cũng chứa carbohydrate và đường tự nhiên nên người mắc tiểu đường cần đặc biệt chú ý khẩu phần, không nên ăn tùy thích chỉ vì đây là trái cây.

Ăn quá nhiều sầu riêng có thể gây đầy bụng, khó tiêu do lượng chất xơ và chất béo tương đối cao. Một số người nhạy cảm với loại quả này cũng có thể xuất hiện các triệu chứng dị ứng như ngứa, nổi mề đay, sổ mũi hoặc nôn ói.

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