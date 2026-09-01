Tôi thấy quả lê không quá ngọt, người bị đái tháo đường ăn có ảnh hưởng tới đường huyết không? Ngoài ra, bác sĩ tư vấn thêm những người nào được khuyến khích ăn lê thường xuyên? (Lê Duyên - TPHCM).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3 tư vấn:

Theo y học cổ truyền, quả lê có vị ngọt, tính mát, hơi chua, có tác dụng thanh nhiệt, nhuận phế, tiêu đờm, giảm ho, dưỡng huyết, nhuận trường, tiêu độc.

Theo y học hiện đại, trong 100g lê có khoảng 42 kcal, 88,2g nước, 0,5g protein, 10,6g carbohydrate và 3,6g chất xơ. Lê cũng cung cấp vitamin C, vitamin K cùng các khoáng chất như canxi, magie, phốt pho và kali.

Một trong những ưu điểm nổi bật của quả lê là hàm lượng chất xơ tương đối cao, trong đó có pectin - loại chất xơ hòa tan có lợi cho hệ tiêu hóa.

Chất xơ hỗ trợ nhu động ruột, từ đó góp phần phòng ngừa táo bón và một số rối loạn tiêu hóa. Đồng thời, chất xơ tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn quá mức và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Lê còn chứa các hợp chất chống oxy hóa, trong đó polyphenol tập trung nhiều ở phần vỏ. Những hợp chất này giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do và góp phần làm chậm quá trình lão hóa.

Quả lê - trái cây giàu dinh dưỡng. Ảnh: Hoa Linh.

Nhờ chứa kali cùng các hợp chất thực vật có lợi, ăn lê trong chế độ ăn cân bằng cũng có thể góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch. Một số nghiên cứu còn ghi nhận mối liên hệ giữa tiêu thụ các loại trái cây giàu anthocyanin và nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn.

Lê cũng cung cấp vitamin C, vitamin K và đồng, những vi chất cần thiết cho nhiều chức năng của cơ thể, trong đó có hoạt động của hệ miễn dịch.

Hàm lượng chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Ai nên ăn lê thường xuyên?

Người hay bị táo bón hoặc chế độ ăn thiếu chất xơ có thể bổ sung lê để tăng lượng chất xơ. Người cần kiểm soát cân nặng cũng có thể lựa chọn lê tươi như một món ăn nhẹ nhờ lượng calo không cao và khả năng tạo cảm giác no.

Người lớn tuổi cũng có thể sử dụng lê như một nguồn bổ sung nước, chất xơ và vitamin trong chế độ ăn. Tuy nhiên, mọi người nên ăn với lượng phù hợp và ưu tiên lê chín mềm nếu khả năng nhai, nuốt hoặc tiêu hóa kém.

Dù là loại quả ít calo, giàu nước và chất xơ, ăn quá nhiều lê vẫn có thể khiến tổng lượng năng lượng và đường nạp vào cơ thể tăng lên, đặc biệt ở người cần kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết.

Trong 100g lê có khoảng 7g đường tự nhiên. Vì vậy, bạn không nên hiểu rằng trái cây càng tốt thì ăn càng nhiều càng có lợi. Người dân nên ưu tiên lê tươi nguyên quả thay vì nước ép hoặc lê sấy khô có thể góp phần làm tăng tổng lượng calo trong ngày.

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