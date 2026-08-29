Lớp America Tàu đổ bộ tấn công lớp America (LHA-6) của Hải quân Mỹ được phát triển để thay thế lớp Tarawa, nổi bật với khả năng tác chiến hàng không mạnh. Tàu có lượng giãn nước khoảng 45.000 tấn, dài hơn 257m. Lớp America có thể vận hành nhiều loại máy bay, đáng chú ý là tiêm kích F-35B Lightning II, MV-22 Osprey, CH-53E, AH-1Z Viper và UH-1Y Venom. Tàu USS Tripoli (LHA-7) từng vận hành đồng thời 20 chiếc F-35B trong thử nghiệm khái niệm "Lightning Carrier", cho thấy khả năng đảm nhiệm vai trò tàu sân bay hạng nhẹ trong một số tình huống. Hai tàu đầu tiên, LHA-6 và LHA-7, không có boong giếng tàu nhằm ưu tiên không gian cho hoạt động hàng không. Từ LHA-8, thiết kế được bổ sung boong giếng tàu để triển khai các phương tiện đổ bộ như LCAC và LCU, kết hợp năng lực hàng không với khả năng tác chiến đổ bộ. LHA-6 và LHA-7 có thể chở khoảng 1.700 - 1.800 lính thủy đánh bộ cùng hệ thống y tế trên tàu phục vụ các nhiệm vụ tác chiến và viễn chinh. Boong tàu USS Tripoli nhìn từ đài chỉ huy. Ảnh: CENTCOM

Lớp Type 075 Với chiếc đầu tiên được hạ thủy vào tháng 9/2019 và được đưa vào biên chế tháng 4/2021, Trung Quốc đã nhanh chóng phát triển lực lượng tàu đổ bộ tấn công lớp Type 075. Với lượng giãn nước ước tính khoảng 35.000 - 40.000 tấn và chiều dài khoảng 237m, Type 075 là một trong những tàu đổ bộ tấn công lớn nhất thế giới. Tàu được thiết kế để vận hành khoảng 30 trực thăng các loại, trong đó có Z-8, Z-20 và các trực thăng tấn công phù hợp. Boong bay rộng, kéo dài gần toàn bộ thân tàu, cho phép Type 075 tiến hành các hoạt động không quân đổ bộ với cường độ cao. Điểm mạnh của Type 075 là khả năng kết hợp năng lực không quân với đổ bộ đường biển. Tàu có boong giếng tàu lớn, cho phép triển khai các tàu đổ bộ đệm khí Type 726 cùng các phương tiện đổ bộ khác. Type 075 cũng có thể mang theo lực lượng lính thủy đánh bộ, xe thiết giáp, xe tăng và các phương tiện hỗ trợ, giúp thực hiện các nhiệm vụ vận chuyển và đổ bộ lực lượng quy mô lớn. Tàu đổ bộ Type 075 do Trung Quốc chế tạo. Ảnh: Weibo

Lớp Mistral Các tàu lớp Mistral của Hải quân Pháp được đưa vào biên chế từ năm 2006, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ tác chiến đổ bộ, vận chuyển lực lượng, chỉ huy cho đến hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Với lượng giãn nước khoảng 21.500 tấn và chiều dài 199m, Mistral nhỏ hơn đáng kể so với các tàu lớp America hay Type 075 nhưng có khả năng đa nhiệm cao. Tàu có thể tiếp nhận tối đa 16 trực thăng và chở tới 450 binh sĩ được trang bị đầy đủ. Boong tàu có 6 vị trí hạ cánh trực thăng, hỗ trợ triển khai lực lượng đường không. Điểm nổi bật của Mistral là khả năng vận chuyển và triển khai lực lượng đổ bộ cùng phương tiện mặt đất. Giếng tàu rộng khoảng 885m², có thể tiếp nhận nhiều loại xuồng đổ bộ như EDA-R, EDA-S, CTM và LCAC. Tàu còn có khu vực chỉ huy lớn cùng hệ thống cơ sở y tế gồm 2 phòng mổ và 30 giường y tế hoặc 60 giường ở cấu hình thông thường. Dixmude (L9015) là chiếc tàu thứ ba thuộc lớp Mistral. Ảnh: Bộ Quốc phòng Pháp/Seaforces