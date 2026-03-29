Thông cáo của CENTCOM trên mạng xã hội X đêm 28/3 cho biết: “Các thủy thủ và lính thủy đánh bộ trên tàu USS Tripoli (LHA 7) đã có mặt ở khu vực do CENTCOM phụ trách. Tàu đổ bộ tấn công thuộc lớp America đóng vai trò là soái hạm của Nhóm tác chiến đổ bộ Tripoli/Đơn vị viễn chính lính thủy đánh bộ số 31, với quân số là 3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ. Tàu này cũng mang theo các máy bay chiến đấu, vận tải cơ cùng nhiều khí tài tấn công đổ bộ chiến thuật”.

Boong tàu USS Tripoli nhìn từ đài chỉ huy. Ảnh: CENTCOM

Dựa theo những bức ảnh do CENTCOM công bố kèm theo thông cáo, có thể thấy tàu USS Tripoli đã mang theo một số máy bay trực thăng CH-53, trực thăng lưỡng cư V-22 Osprey và tiêm kích chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 đến Trung Đông.

Việc Washington điều động tàu đổ bộ USS Tripoli đến Trung Đông diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đến nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hãng thông tấn Axios hôm 20/3 dẫn lời của các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lúc đó đang xem xét việc điều quân chiếm đóng hoặc phong tỏa đảo Kharg, “trái tim dầu mỏ” của Iran để buộc Tehran phải dỡ bỏ việc phong tỏa eo biển Hormuz.

Các trực thăng V-22 Osprey và CH-53 trên boong tàu USS Tripoli. Ảnh: CENTCOM

Một quân nhân Mỹ trên tàu Tripoli. Ảnh: CENTCOM