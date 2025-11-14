Video: Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Tuyên bố đăng tải trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, vào 9h sáng 14/11 (giờ Bắc Kinh), tàu đổ bộ tấn công Tứ Xuyên lớp Type 076 đã rời cảng Hỗ Đông Trung Hoa ở thành phố Thượng Hải để thực hiện chuyến chạy thử nghiệm đầu tiên trên biển.

“Mục đích của cuộc thử nghiệm lần này chủ yếu nhằm kiểm tra và xác minh tính ổn định và độ tin cậy của hệ thống điện và các thiết bị lắp trên tàu”, trích thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Tàu đổ bộ tấn công Tứ Xuyên sáng 14/11. Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Theo chuyên trang Naval News, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) và truyền thông Trung Quốc, tàu đổ bộ tấn công lớp Type 076 có trọng lượng hơn 40.000 tấn; dài từ 252,3 - 260m và sườn ngang rộng từ 45 - 52m.

Type 076 được trang bị 2 động cơ turbine khí và 2 động cơ diesel, với tổng công suất lên tới hơn 78 Megawatt, tương đương 105.000 mã lực.

Cận cảnh phần boong của tàu đổ bộ Tứ Xuyên. Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Các hệ thống vũ khí phòng thủ được lắp đặt trên lớp tàu Type 076 khá đa dạng, với 3 hệ thống Type 1130 CIWS gồm pháo 11 nòng và radar điều khiển hỏa lực, 3 hệ thống phòng không được trang bị hàng chục tên lửa HHQ-10 và 4 hệ thống phòng ngự phóng các bẫy mồi.

Tuy nhiên, điều làm nên sức mạnh của Type 076 lại nằm ở số lượng máy bay mà chiến hạm này có thể mang theo, khi khoang thân trong của tàu được thiết kế để chứa nhiều loại khí tài, từ trực thăng hoạt động trên biển, máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) cho đến các chiến đấu cơ có người lái.