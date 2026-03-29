Theo CENTCOM, tàu USS Tripoli (LHA 7) hiện đã có mặt ở Trung Đông để tham gia chiến dịch "Cơn cuồng nộ dữ dội" của Mỹ chống Iran. Tàu đổ bộ tấn công này đóng vai trò là soái hạm của Nhóm tác chiến đổ bộ Tripoli/Đơn vị viễn chính lính thủy đánh bộ số 31 của Mỹ, với tổng số 3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ. Tàu cũng mang theo các máy bay chiến đấu, vận tải cơ cùng nhiều khí tài tấn công đổ bộ chiến thuật.

Boong tàu USS Tripoli nhìn từ đài chỉ huy. Ảnh: CENTCOM

Tuy nhiên, CENTCOM không nêu rõ tàu USS Tripoli sẽ đảm nhận nhiệm vụ gì trong chiến dịch chống Iran lần này.

Theo chuyên trang hải quân Seaforces, USS Tripoli là tàu đổ bộ tấn công thuộc lớp America, được Mỹ chế tạo vào giữa thập niên 2010 và chính thức đưa vào biên chế phục vụ hải quân từ tháng 7/2020. Tàu có chiều dài 257m; sườn ngang rộng nhất là 32m và mớn nước 7,9m. Trọng tải tối đa của tàu đạt gần 45.700 tấn.

Máy bay F-35 xuất kích từ tàu USS Tripoli hồi năm 2022. Ảnh: Hải quân Mỹ/USNI

USS Tripoli được trang bị 2 động cơ tuabin khí và 2 động cơ đẩy phụ trợ để hoạt động. Vận tốc tàu có thể đạt 41 km/h.

Do tác chiến trên biển nên tàu USS Tripoli được trang bị nhiều loại radar tầm xa có thể phát hiện các mục tiêu trên biển hoặc trên không. Chẳng hạn, loại radar AN/SPS-48 được lắp trên tàu có thể theo dõi mục tiêu đối phương ở khoảng cách hơn 400km.

Các hệ thống vũ khí phòng thủ được lắp đặt trên tàu USS Tripoli khá đa dạng với 2 hệ thống Phalanx CIWS gồm pháo 6 nòng M61A1 Vulcan cùng radar điều khiển hỏa lực; 2 bệ phóng chứa các tên lửa Sea Sparrow; 2 hệ thống tên lửa phòng không RIM-116.

Ảnh chụp từ boong tàu USS Tripoli hồi tháng 8/2020. Ảnh: Hải quân Mỹ/USNI

Tuy nhiên, điều làm nên sức mạnh của USS Tripoli lại nằm ở các máy bay mà tàu có thể mang theo, khi khoang thân trong của tàu có thể chứa tiêm kích hiện đại như F-35 hoặc các trực thăng như V-22 Osprey, CH-53, UH-1 và AH-1.