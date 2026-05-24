AK-47 – huyền thoại Nga
AK-47 là một trong những khẩu súng nổi tiếng nhất thế giới, được sử dụng rộng rãi trong hơn 70 năm qua. Với thiết kế đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, mẫu súng trường này đã trở thành biểu tượng của độ bền và sự tin cậy.
Thông số kỹ thuật
Sử dụng đạn 7.62×39mm, tốc độ bắn khoảng 600 viên/phút, tầm bắn hiệu quả khoảng 300 - 400m. Thiết kế cơ khí đơn giản giúp dễ bảo trì và sửa chữa.
Độ tin cậy
AK-47 có thể hoạt động trong mọi điều kiện khắc nghiệt như bùn, cát, tuyết mà không bị kẹt đạn. Đây là ưu điểm lớn nhất khiến nó được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu.
Độ chính xác
So với các dòng súng phương Tây, độ chính xác của AK-47 ở mức trung bình, đặc biệt khi bắn ở cự ly xa.
Giá thành
AK-47 có giá rất thấp so với các dòng súng hiện đại, dao động khoảng 300 - 800 USD/khẩu trên thị trường quốc tế, thậm chí thấp hơn ở một số khu vực. Đây là một trong những lý do khiến AK-47 trở thành loại súng phổ biến nhất thế giới.
M16/M4 – chuẩn mực Mỹ
M16 rifle và M4 carbine là dòng súng tiêu chuẩn của quân đội Mỹ và nhiều nước NATO, đại diện cho triết lý vũ khí hiện đại.
Thông số kỹ thuật
Sử dụng đạn 5.56×45mm NATO, tốc độ bắn khoảng 700 - 900 viên/phút, tầm bắn hiệu quả từ 550 - 800m.
Độ tin cậy
Các phiên bản hiện đại đã cải thiện đáng kể độ bền, nhưng vẫn yêu cầu bảo dưỡng tốt hơn so với AK.
Độ chính xác
Được đánh giá cao nhờ thiết kế nòng dài và hệ thống ngắm hiện đại, phù hợp cho tác chiến chính xác ở tầm trung và xa.
Giá thành
Giá bán của M16/M4 cao hơn AK-47 do cấu trúc phức tạp và yêu cầu công nghệ sản xuất cao.
M16: khoảng 700 - 1.200 USD/khẩu
M4: khoảng 800 - 1.500 USD/khẩu
AK-74 – nâng cấp AK
AK-74 là phiên bản cải tiến của AK-47, được phát triển để nâng cao độ chính xác và giảm độ giật khi bắn.
Thông số kỹ thuật
Sử dụng đạn 5.45×39mm, tốc độ bắn khoảng 600 - 700 viên/phút, tầm bắn hiệu quả 450 - 500m
Độ tin cậy
Vẫn giữ được độ bền nổi tiếng của dòng AK, hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.
Độ chính xác
Cải thiện rõ rệt so với AK-47 nhờ đạn nhẹ hơn và thiết kế tối ưu.
Giá thành
Ở mức trung bình - cao, hơn AK- 47 nhưng thấp hơn nhiều so với súng phương Tây.
AK-74 có giá khoảng 500 - 1.000 USD/khẩu, tùy phiên bản và quốc gia sản xuất.
HK416 – súng đặc nhiệm
HK416 là dòng súng cao cấp do Đức sản xuất, được nhiều đơn vị đặc nhiệm trên thế giới sử dụng.
Thông số kỹ thuật
Sử dụng đạn 5.56×45mm chuẩn NATO, tốc độ bắn khoảng 700 - 900 viên/phút, tầm bắn hiệu quả khoảng 300m.
Độ tin cậy
Sử dụng hệ thống piston khí thay vì trích khí trực tiếp, giúp giảm bụi bẩn và tăng độ bền.
Độ chính xác
Rất cao, được đánh giá là một trong những súng trường tấn công chính xác nhất hiện nay.
Giá thành
Rất cao, chủ yếu trang bị cho lực lượng đặc nhiệm hoặc quân đội chuyên nghiệp.
HK416 có giá khá cao, thường từ 2.500 - 4.000 USD/khẩu.
Galil ACE - sản phẩm đặc trưng Israel
Galil ACE là dòng súng hiện đại của Israel, kết hợp giữa độ bền của AK và công nghệ phương Tây.
Thông số kỹ thuật
Có nhiều biến thể sử dụng đạn 5.45×39mm, 5.56×45mm, 7.62×39mm hoặc 7.62×51mm, tốc độ bắn khoảng 700 viên/phút.
Độ tin cậy
Được thiết kế để hoạt động tốt trong môi trường khắc nghiệt, đặc biệt là sa mạc.
Độ chính xác
Cao hơn AK truyền thống, phù hợp cho tác chiến hiện đại.
Giá thành
Ở mức trung - cao, phản ánh công nghệ và chất lượng hoàn thiện.
Galil ACE dao động khoảng 1.500 - 2.500 USD/khẩu, tùy biến thể và cấu hình.