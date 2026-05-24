AK-47 – huyền thoại Nga

AK-47 là một trong những khẩu súng nổi tiếng nhất thế giới, được sử dụng rộng rãi trong hơn 70 năm qua. Với thiết kế đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, mẫu súng trường này đã trở thành biểu tượng của độ bền và sự tin cậy.

Thông số kỹ thuật

Sử dụng đạn 7.62×39mm, tốc độ bắn khoảng 600 viên/phút, tầm bắn hiệu quả khoảng 300 - 400m. Thiết kế cơ khí đơn giản giúp dễ bảo trì và sửa chữa.

Độ tin cậy

AK-47 có thể hoạt động trong mọi điều kiện khắc nghiệt như bùn, cát, tuyết mà không bị kẹt đạn. Đây là ưu điểm lớn nhất khiến nó được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu.

Độ chính xác

So với các dòng súng phương Tây, độ chính xác của AK-47 ở mức trung bình, đặc biệt khi bắn ở cự ly xa.

Giá thành

AK-47 có giá rất thấp so với các dòng súng hiện đại, dao động khoảng 300 - 800 USD/khẩu trên thị trường quốc tế, thậm chí thấp hơn ở một số khu vực. Đây là một trong những lý do khiến AK-47 trở thành loại súng phổ biến nhất thế giới.