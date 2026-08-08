Tomahawk (Mỹ) Tomahawk là một trong những tên lửa hành trình nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, do Mỹ phát triển. Loại tên lửa này được sử dụng lần đầu tiên trong Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991 và kể từ đó đã tham gia vào hầu hết các chiến dịch quân sự lớn của Mỹ và đồng minh. Tầm bắn: Các phiên bản hiện đại của Tomahawk như Block IV (Tactical Tomahawk) có tầm bắn ước tính lên tới 1.600km, cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương từ khoảng cách an toàn. Tốc độ: Tomahawk là tên lửa cận âm, bay với tốc độ khoảng 880 km/h (Mach 0.73). Mặc dù không nhanh bằng tên lửa siêu thanh, tốc độ này kết hợp với khả năng bay thấp, bám địa hình và tàng hình giúp Tomahawk khó bị phát hiện và đánh chặn. Độ chính xác: Với hệ thống dẫn đường kết hợp GPS, quán tính và TERCOM (dẫn đường theo bản đồ địa hình), Tomahawk đạt độ chính xác rất cao, với sai số mục tiêu chỉ vài mét. Tính linh hoạt: Tomahawk có thể được phóng từ tàu chiến mặt nước (qua hệ thống phóng thẳng đứng VLS) và tàu ngầm (qua ống phóng ngư lôi hoặc VLS). Tên lửa có khả năng thay đổi mục tiêu trong khi bay và gửi hình ảnh về trung tâm chỉ huy. Phóng tên lửa hành trình Tomahawk. (Ảnh: Hải quân Mỹ/militarnyi.com)

Kalibr (Nga) Kalibr (NATO định danh là SS-N-27 Sizzler cho bản diệt hạm hoặc SS-N-30A Sagaris cho bản đối đất) là dòng tên lửa hành trình đa năng của Nga, bao gồm các biến thể chống hạm, chống ngầm và tấn công mặt đất. Tầm bắn: Các phiên bản tấn công mặt đất của Kalibr được cho là có tầm bắn lên tới 1.500 - 2.500km, tùy thuộc vào biến thể và đầu đạn. Tốc độ: Kalibr chủ yếu là tên lửa cận âm, tương tự Tomahawk, nhưng một số biến thể có thể đạt tốc độ siêu thanh trong giai đoạn cuối của hành trình để tăng khả năng xuyên phá phòng thủ. Độ chính xác: Sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp GPS/GLONASS và quán tính, Kalibr có độ chính xác cao, cho phép tấn công các mục tiêu chiến lược với sai số nhỏ. Tính linh hoạt: Kalibr có thể được phóng từ tàu chiến mặt nước (khinh hạm, hộ vệ hạm), tàu ngầm và thậm chí cả các bệ phóng di động trên bộ (phiên bản 3M-14E). Thực chiến: Đã được Nga sử dụng rộng rãi tại Syria (từ năm 2015) và Ukraine để tập kích các mục tiêu chiến lược từ khoảng cách rất xa. Tên lửa hành trình Kalibr. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

BrahMos (Ấn Độ/Nga) BrahMos là một dự án hợp tác giữa Ấn Độ và Nga, được đặt tên theo sông Brahmaputra của Ấn Độ và sông Moscow của Nga. Đây là một trong những dòng tên lửa hành trình siêu thanh hàng đầu và tác chiến hiệu quả nhất trên thế giới hiện nay, mang lại lợi thế vượt trội về tốc độ và lực sát thương động năng. Tốc độ: Điểm nổi bật nhất của BrahMos là tốc độ siêu thanh, đạt Mach 2.8 đến Mach 3 (khoảng 3.400 - 3.700 km/h). Tốc độ cực cao này khiến tên lửa cực kỳ khó bị các hệ thống phòng không hiện có đánh chặn. Tầm bắn: Phiên bản tiêu chuẩn của BrahMos có tầm bắn khoảng 290km, nhưng các phiên bản nâng cấp đã tăng tầm bắn lên 400km và đang phát triển phiên bản 800km. Độ chính xác: BrahMos sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính và radar chủ động ở giai đoạn cuối, đảm bảo độ chính xác cao khi tấn công cả mục tiêu trên bộ và trên biển. Tính linh hoạt: BrahMos có thể được phóng từ tàu chiến mặt nước, tàu ngầm, máy bay (phiên bản BrahMos-A) và bệ phóng di động trên bộ. Phiên bản chống hạm của nó đặc biệt đáng sợ đối với các tàu chiến lớn. Sức công phá: Với đầu đạn nặng 200 - 300kg và tốc độ cao, động năng của BrahMos tạo ra sức công phá hủy diệt, có khả năng đánh chìm tàu chiến lớn hoặc phá hủy các công trình kiên cố. Tên lửa BrahMos. Ảnh: scmp.com

DF-10/CJ-10 (Trung Quốc) DF-10 (hay CJ-10) là tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa của Trung Quốc, được phát triển dựa trên công nghệ của tên lửa hành trình X-55 của Nga. Tên lửa này là một phần quan trọng trong chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực (A2/AD) của Trung Quốc nhằm ngăn chặn các lực lượng đối phương tiếp cận khu vực ảnh hưởng của mình. Tầm bắn: DF-10 (CJ-10) có tầm bắn ước tính khoảng 1.500 - 2.000km, cho phép bao phủ các mục tiêu chiến lược trong chuỗi đảo thứ nhất và thứ hai. Tốc độ: DF-10 là tên lửa cận âm, bay ở độ cao thấp để tránh bị radar phát hiện. Độ chính xác: Sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp định vị vệ tinh Bắc Đẩu (BDS), quán tính (INS) và đối chiếu địa hình (TERCOM/DSMAC), tên lửa có độ chính xác cao đối với các mục tiêu cố định trên đất liền. Tính linh hoạt: DF-10 có thể được phóng từ các bệ phóng di động trên bộ, tàu chiến mặt nước và máy bay ném bom. Vai trò chiến lược: DF-10 đóng vai trò quan trọng trong việc răn đe và tấn công các mục tiêu chiến lược của đối phương, bao gồm căn cứ quân sự, sân bay và trung tâm chỉ huy, trong trường hợp xảy ra xung đột.