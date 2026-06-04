Video: TASS

Theo hãng tin TASS, đoạn video do quân đội Nga chia sẻ cho thấy tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk thuộc lớp tàu Yasen đang thực hiện cuộc thử nghiệm tên lửa ở biển Barents tại vùng Bắc Cực.

Tàu ngầm Arkhangelsk phóng tên lửa. Ảnh: TASS/Văn phòng báo chí Hạm đội Phương Bắc

Văn phòng báo chí Hạm đội Phương Bắc ra thông cáo cho hay: “Như một phần của công tác huấn luyện tác chiến được lên kế hoạch từ trước, tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk khi ở dưới mặt nước đã phóng tên lửa hành trình Oniks vào mục tiêu trên biển giả định tàu nổi của đối phương ở khoảng cách 200km. Theo những dữ liệu kiểm soát khách quan, đầu đạn tên lửa đã bắn trúng mục tiêu”.

Theo TASS, tàu ngầm hạt nhân K-564 Arkhangelsk thuộc lớp Yasen được đưa vào biên chế phục vụ Hạm đội phương Bắc của Nga vào năm 2024. Tàu dài 130m; sườn ngang 13m. Tàu ngầm này được trang bị lò phản ứng nước áp lực OK-650KPM có công suất 200 Megawatt, nhờ vậy có thể đạt vận tốc di chuyển tối đa 65 km/h khi ở dưới nước.

Tàu ngầm hạt nhân K-564 Arkhangelsk. Ảnh: Văn phòng báo chí Hạm đội Phương Bắc

Tàu ngầm lớp Yasen được trang bị 10 ống phóng ngư lôi 533mm và 8 ống phóng thẳng đứng dùng để bắn các loại tên lửa Tsircon, Oniks hoặc Kalibr tùy theo nhiệm vụ.