Theo Insider, Lầu Năm Góc vào đầu tuần này đã thông báo việc ký hợp đồng với nhiều công ty quốc phòng, trong đó có Anduril, CoAspire, Leidos và Zone 5, nhằm phát triển các loại tên lửa hành trình dùng cho bệ phóng dạng container. Đây là kế hoạch của Lầu Năm Góc nhằm bổ sung 10.000 tên lửa hành trình giá rẻ trong 3 năm, bắt đầu từ năm 2027.

Trong một thỏa thuận riêng biệt, Lầu Năm Góc cũng đã ký hợp đồng với công ty khởi nghiệp Castelion để mua ít nhất 500 tên lửa siêu thanh giá rẻ Blackbeard trong 2 năm tới. Ngoài ra, giới chức quân sự Mỹ cũng đang đẩy nhanh việc tìm kiếm nguồn tài trợ để mở rộng chương trình lên 12.000 vũ khí siêu thanh trong vòng 5 năm.

Giới quan sát nhận định, động thái của Lầu Năm Góc đang mở ra một hướng đi mới cho ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, khi giảm bớt sự phụ thuộc vào các nhà thầu lớn như Lockheed Martin hay RTX.

Tên lửa dạng container MK70 của hải quân Mỹ. Ảnh: TWZ

"Chương trình 'Tên lửa container giá rẻ' (LCCM) là nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm xây dựng kho vũ khí tự do, trong đó tận dụng đầu tư của khu vực tư nhân thay vì chỉ dựa vào phát triển do chính phủ tài trợ", một quan chức Mỹ cho biết.

Các hợp đồng kể trên được cho là phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng đối với mô hình mua sắm quốc phòng truyền thống, khi các nhà sản xuất vũ khí lâu đời thường mất nhiều năm để phát triển các hệ thống và chúng thường bị trì hoãn cùng với vượt chi phí.

Một nguyên nhân lớn khác dẫn tới việc Lầu Năm Góc đặt mua một số lượng lớn vũ khí giá rẻ là để nhanh chóng lấp đầy kho dự trữ, bởi chiến dịch tấn công Iran gần đây nhất được cho là đã tiêu tốn một lượng lớn vũ khí chủ chốt, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa đạn đạo tấn công chính xác (PrSM).

Ngoài ra, các quan chức Lầu Năm Góc tin rằng việc kết hợp các hệ thống mới giá rẻ với các loại vũ khí hiện có đắt tiền có thể giúp Mỹ chuẩn bị tốt hơn cho một cuộc xung đột kéo dài với một đối thủ ngang tầm. Đây là điều đã được chứng minh qua cuộc xung đột Ukraine, khi các hệ thống vũ khí giá rẻ như UAV cảm tử đang thống trị hoàn toàn.