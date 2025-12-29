Theo hãng tin Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/12 đã công bố các hình ảnh về cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược diễn ra một ngày trước đó. Cuộc diễn tập hôm 28/12 do nhà lãnh đạo Kim Jong Un giám sát, nhằm kiểm tra tư thế sẵn sàng cũng như khả năng tác chiến của các đơn vị tên lửa tầm xa.

"Hai tên lửa được thử nghiệm ở biển Hoàng Hải, với thời gian bay lần lượt là 10.199 và 10.203 giây trước khi bắn trúng mục tiêu", KCNA cho biết.

Ảnh: Yonhap

Trong cuộc diễn tập, ông Kim khẳng định sẽ dành "mọi nguồn lực" cho việc phát triển lực lượng tên lửa tầm xa. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thường xuyên kiểm tra độ tin cậy của các khí tài có năng lực răn đe hạt nhân.

Từ các hình ảnh được đăng tải, có thể thấy tên lửa của Bình Nhưỡng được phóng từ bệ phóng di động, sau đó đánh sập một công trình giả định ở ven biển.

Ảnh: Yonhap

Ảnh: Yonhap

Các nguồn tin của Yonhap tiết lộ, quân đội Hàn Quốc đã xác nhận việc Triều Tiên thử tên lửa, dự đoán rằng Bình Nhưỡng có thể tăng cường các hành động tương tự vào những ngày cuối năm.

Hiện Triều Tiên chưa công bố thông tin chi tiết về loại tên lửa mới được phóng, nhưng Bình Nhưỡng thường sử dụng thuật ngữ "chiến lược" để chỉ những vũ khí có thể mang đầu đạn hạt nhân. Triều Tiên lần đầu thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào tháng 9/2021.