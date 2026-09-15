Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20 Tên lửa Hwasong-20 chính thức ra mắt công khai tại cuộc diễu binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10/10/2025 tại Bình Nhưỡng. Về mặt công nghệ, Hwasong-20 là tên lửa 3 tầng hoàn toàn sử dụng nhiên liệu rắn. Nhiên liệu rắn cho phép tên lửa sẵn sàng phóng nhanh chóng, khó phát hiện hơn. Động cơ mới sử dụng vật liệu sợi carbon tổng hợp, giúp giảm trọng lượng vỏ động cơ, tăng hiệu suất và chịu lực tốt hơn. Động cơ này đạt lực đẩy tối đa từ 1.960 - 1.971kN (khoảng 200 tấn lực). Tầm bắn ước tính của tên lửa Hwasong-20 đạt khoảng 15.000km, đủ để bao phủ toàn bộ lãnh thổ từ bờ Đông đến bờ Tây, cũng như các căn cứ quân sự ở Thái Bình Dương và châu Âu nếu cần. Dù chưa được thử nghiệm đầy đủ, sự xuất hiện của tên lửa Hwasong-20 đã đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc chạy đua tên lửa trên bán đảo Triều Tiên, thu hút sự chú ý chặt chẽ từ cộng đồng quốc tế. Tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Hwasong-20 của Triều Tiên. Tháng 10/2025. Nguồn ảnh: Yonhap/militarnyi.com

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-19 ICBM Hwasong-19 được phóng hôm 31/10/2024 từ một địa điểm không được tiết lộ tại Triều Tiên. Tên lửa đã bay khoảng 1.001km, đạt độ cao hơn 7.687km và bay liên tục trong gần 86 phút. Những bức ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố cho thấy đầu mũi của Hwasong-19 tròn hơn so với tên lửa tiền nhiệm Hwasong-18. Điều này đồng nghĩa Hwasong-19 có thể mang theo nhiều hơn một đầu đạn hạt nhân. Vụ thử tên lửa Hwasong-19. Ảnh: KCNA

Tàu ngầm Anh hùng Kim Kun Ok Hồi tháng 9/2023, Triều Tiên đã tổ chức lễ hạ thủy tàu ngầm tấn công mới mang tên Anh hùng Kim Kun Ok. Những hình ảnh ban đầu cho thấy tàu ngầm mới, vốn là chiếc thứ 2 được chế tạo để bắn tên lửa đạn đạo, có thể có 10 ống phóng và là tàu lớp Romeo do Liên Xô thiết kế được hiện đại hóa. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tới dự lễ hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới. Ảnh: KCNA

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) KN-23 KN-23 là một loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) do Triều Tiên phát triển dựa trên thiết kế của tên lửa Iskander của Nga. Mặc dù là tên lửa tầm ngắn, KN-23 lại mang ý nghĩa chiến lược quan trọng nhờ vào các đặc tính kỹ thuật tiên tiến. Tên lửa này có khả năng bay theo quỹ đạo thấp, bán đạn đạo, khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn. Tầm bắn của KN-23 thay đổi tùy biến thể và tải trọng. Phiên bản ban đầu được giới phân tích ước tính có thể đạt khoảng 490km với tải trọng khoảng 500kg hoặc xa hơn nếu giảm tải trọng. Các biến thể phát triển sau này đã được đánh giá có khả năng đạt tầm xa hơn. Với tầm bắn này, KN-23 có thể bao phủ toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc và đe dọa nhiều mục tiêu quân sự quan trọng trong khu vực. Phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật KN-23B. Ảnh: militarywatchmagazine.com