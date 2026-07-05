Theo hãng tin Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5/7 đã công bố các hình ảnh về đợt kiểm tra hệ thống vũ khí trên tàu khu trục Kang Kon.

"Trước khi theo dõi vụ phóng thử tên lửa, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã được nghe báo cáo về chương trình đánh giá vũ khí của con tàu. Ông Kim ghi nhận những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực phát triển vũ khí, đồng thời kêu gọi tiếp tục tăng cường năng lực răn đe chiến lược và sức mạnh tác chiến của quân đội", KCNA cho biết.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un giám sát đợt thử vũ khí của tàu khu trục Kang Kon. Ảnh: Yonhap

Tàu khu trục Kang Kon phóng tên lửa. Ảnh: Yonhap

Trong chuyến thị sát, ông Kim cũng chỉ thị các cơ quan liên quan của Triều Tiên hoàn tất toàn bộ quá trình thử nghiệm với tàu khu trục Kang Kon trong vòng 2 tháng để chính thức đưa vào biên chế.

Cuộc kiểm tra mới đây bao gồm việc phóng thử tên lửa hành trình chiến lược, khai hỏa pháo chính và pháo tự động, thử nghiệm hệ thống tác chiến điện tử và đánh giá khả năng phát hiện mục tiêu cũng như xử lý thông tin của con tàu.

Tàu khu trục Kang Kon phóng tên lửa. Ảnh: Yonhap

Các tên lửa đánh trúng vào mục tiêu chỉ định. Ảnh: Yonhap

Kang Kon là tàu khu trục thứ hai thuộc lớp Choe Hyon, được đặt theo tên vị tổng tham mưu trưởng đầu tiên của quân đội Triều Tiên và có lượng giãn nước 5.000 tấn. Đây là loại chiến hạm lớn nhất lịch sử nước này.

Kang Kon được trang bị tổng cộng 74 ống phóng tên lửa thẳng đứng (VLS) với nhiều kích cỡ khác nhau, giúp tối ưu hóa số lượng và chủng loại tên lửa mang theo. Các chuyên gia quân sự nhận xét tàu chiến của Triều Tiên sở hữu hỏa lực vô cùng ấn tượng, không hề kém cạnh so với các chiến hạm hiện đại trên thế giới. Để so sánh, các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ được trang bị khoảng 90 - 96 ống phóng tên lửa.