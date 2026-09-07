Tàu chiến Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 6/9 cho biết việc đưa tàu khu trục Kang Kon vào biên chế là kết quả của “lòng tự trọng, ý chí và tinh thần mạnh mẽ” của đất nước. Ông Kim nói thêm tàu chiến có khả năng mang vũ khí hạt nhân này sẽ gửi thông điệp răn đe mạnh mẽ tới các đối thủ của Triều Tiên.

Đây là một bước ngoặt đáng kể so với năm ngoái, khi tàu Kang Kon được hạ thủy. Theo KCNA, một trục trặc cơ học đã khiến phần đuôi tàu trượt xuống nước quá sớm, làm biến dạng một phần thân tàu, trong khi phần mũi vẫn mắc lại trên đường trượt. Một ngày sau đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết mức độ thiệt hại của tàu không nghiêm trọng như lo ngại ban đầu.

Kang Kon là chiếc thứ 2 thuộc lớp tàu khu trục Choe Hyon. Với lượng giãn nước khoảng 5.000 tấn, đây là những tàu chiến lớn nhất từ ​​trước đến nay của Triều Tiên.

Tàu đầu tiên thuộc lớp Choe Hyon đã được đưa vào biên chế hồi tháng 6. Khi đó, ông Kim tuyên bố con tàu mở ra một chương mới trong lịch sử quân sự Triều Tiên, đồng thời khẳng định hải quân nước này đã “chấm dứt hơn 70 năm trì trệ”.

Trong ngày 6/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên tiếp tục nhấn mạnh quan điểm này khi nói việc đưa Kang Kon vào biên chế “là một sự kiện lịch sử” đối với năng lực của hải quân nước này. Hạm đội hải quân Triều Tiên từ lâu bị lép vế so với lực lượng hải quân Hàn Quốc và Mỹ, hai nước sở hữu các tàu chiến và tàu ngầm hiện đại, được trang bị hệ thống điện tử tinh vi cùng khả năng phóng tên lửa mạnh.

Ông Kim đang nỗ lực biến hải quân Triều Tiên thành một “lực lượng được trang bị vũ khí hạt nhân” nhằm răn đe các đối thủ. Nhà lãnh đạo Triều Tiên tiết lộ Bình Nhưỡng đang xây dựng các căn cứ hải quân mới ở bờ biển phía đông để tiếp nhận hạm đội ngày càng mở rộng.

Ông Kim cũng yêu cầu các nhà máy đóng tàu Triều Tiên sản xuất 2 tàu mặt nước mới mỗi năm, trong đó có các tàu tuần dương có kích thước lớn gấp đôi tàu Choe Hyon.