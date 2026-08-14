Theo hãng tin Yonhap, Bình Nhưỡng đưa ra lời chỉ trích trên hôm nay (14/8), trong bối cảnh có thông tin cho biết Lầu Năm Góc đang soạn thảo một chiến lược hạt nhân mới, tập trung vào việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật tầm ngắn trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc hoặc Nga.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (hàng đầu, bên phải) thị sát một cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân mới đi vào hoạt động tại một địa điểm không xác định tháng 6/2026. Ảnh: KCNA

"Những động thái của Mỹ nhằm thiết lập quyền bá chủ hạt nhân để giành ưu thế tuyệt đối về sức mạnh đã bước sang một giai đoạn nguy hiểm mới", trích một bài xã luận do hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải.

Dẫn nguồn tin từ truyền thông nước ngoài và các chuyên gia, Triều Tiên cáo buộc chính phủ Mỹ đang phát triển một chiến lược hạt nhân mới, tập trung vào việc mở rộng khả năng tấn công bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật để đối phó với những tranh chấp khu vực tiềm tàng với các đối thủ.

"Điều này cho thấy chiến lược hạt nhân của Mỹ đang chuyển từ cái gọi là chiến lược răn đe sang chiến lược tấn công, sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột thực sự", bài viết lưu ý thêm.

Bài xã luận của Triều Tiên còn cáo buộc Washington đang nhanh chóng hiện đại hóa lực lượng hạt nhân và "tích cực nâng cấp tài sản hạt nhân chiến lược" của mình. Bài viết cũng cảnh báo chiến lược như vậy có thể gây thêm bất ổn cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi tập trung nhiều quốc gia sở hữu vũ khí nguyên tử.

Ngoài ra, bài viết đề cập đến những nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường khả năng răn đe hạt nhân với Hàn Quốc và Nhật Bản, viện dẫn các cuộc họp thường kỳ của Nhóm Tham vấn hạt nhân giữa Seoul và Washington cũng như cam kết của Mỹ trong việc cung cấp cho Nhật Bản cơ chế răn đe mở rộng, bao gồm cả vũ khí nguyên tử.

"Mục tiêu đầu tiên của chiến lược hạt nhân mới có thể là bán đảo Triều Tiên", bài viết nhận định. Tác giả bài xã luận nhấn mạnh việc Triều Tiên phải củng cố năng lực răn đe hạt nhân vì mục đích tự vệ, đồng thời khuyến cáo bất kỳ động thái "liều lĩnh" nào nhắm vào Bình Nhưỡng cũng sẽ dẫn đến "những hậu quả thảm khốc".