Mong chính sách có lộ trình hợp lý

Năm 2026, định hướng điều hành cho thấy xu hướng kiểm soát chặt hơn tăng trưởng tín dụng bất động sản. Theo đó, các ngân hàng lựa chọn cách tiếp cận thận trọng như phân bổ vốn có chọn lọc, ưu tiên dự án khả thi, pháp lý minh bạch và phục vụ nhu cầu ở thực.

“Tín dụng hiện là vấn đề nổi cộm nhất trên thị trường bất động sản khi cả người mua lẫn người bán đều quan tâm và lo lắng”, đó là chia sẻ của ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch GP.Invest, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam với PV VietNamNet.

Theo ông Hiệp, việc điều tiết tín dụng thời gian qua vẫn có vấn đề, thiếu tính chu trình, khiến thị trường rơi vào trạng thái bất ngờ.

“Có những trường hợp khách hàng đã ký hợp đồng vay vốn để mua nhà nhưng lãi suất tăng vọt từ mức 7-7,5% lên 13-14%, tức tăng thêm 6-7% chỉ trong thời gian ngắn. Mức tăng này khiến nhiều người buộc phải bỏ cọc, dừng kế hoạch mua nhà do phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng”, ông nói.

Ở phía doanh nghiệp, một số ngân hàng từ cuối tháng 1, đầu tháng 2 đã tạm dừng tiếp nhận hồ sơ xét duyệt tín dụng dự án. Theo ông, những biến động này khiến tâm lý thị trường trở nên lo lắng.

Do đó, doanh nghiệp mong muốn chính sách điều hành cần có lộ trình hợp lý hơn để tránh gây “sốc” cho thị trường.

Doanh nghiệp mong chính sách cần có lộ trình để thị trường thích ứng, tránh gây “sốc” cho thị trường vì quá gấp gáp. Ảnh: Hoàng Hà

Ông cũng chỉ ra hai vấn đề đáng lưu ý. Thứ nhất, khi một số chính sách như Nghị quyết 171 của Quốc hội vừa tháo gỡ vướng mắc cho loạt dự án, tạo kỳ vọng cải thiện nguồn cung thì lãi suất tăng cao lại đặt ra câu hỏi liệu các chủ đầu tư có đủ khả năng triển khai hết dự án hay không.

Thứ hai, nếu nguồn cung tăng nhưng khách hàng không thể tiếp cận tín dụng hoặc phải vay với lãi suất quá cao, nguy cơ dự án không bán được hàng và phát sinh tồn kho là hoàn toàn có thể xảy ra.

“Việc kiểm soát tín dụng ở mức khoảng 15% là định hướng đúng để tránh lạm phát. Tuy nhiên, bên cạnh việc hạn chế các dự án kém hiệu quả, lãi suất cũng cần được điều tiết hợp lý. Chính sách cần có lộ trình để thị trường thích ứng, tránh gây “sốc” cho thị trường vì quá gấp gáp”, ông Hiệp kiến nghị.

Doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược

Đồng quan điểm, lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản tại Hà Nội cho rằng, việc định hướng lại dòng vốn nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế chung và kiểm soát rủi ro là cần thiết. Tuy nhiên, khi tín dụng bất động sản bị kiểm soát chặt, dòng vốn vào thị trường sẽ ít hơn và có tính chọn lọc cao hơn.

Theo vị lãnh đạo này, thông thường chủ đầu tư vay ngân hàng khoảng 70% tổng mức đầu tư dự án. Khi tín dụng được kiểm soát chặt và lãi suất tăng, doanh nghiệp buộc phải rà soát lại phân khúc và dự án để phù hợp với định hướng mới.

“Những dự án nhà ở xã hội hiện chưa chịu nhiều tác động nhờ có gói hỗ trợ lãi suất. Với phân khúc nhà ở thương mại, các ngân hàng vẫn xem xét giải ngân đối với dự án có tính khả thi, thanh khoản tốt và đáp ứng nhu cầu thực.

Tuy vậy, lãi suất tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý tiêu dùng và khả năng ra quyết định mua nhà. Khách hàng đang vay vốn sẽ chịu áp lực lớn hơn trong việc trả nợ gốc và lãi”, vị lãnh đạo cho hay.

Trước bối cảnh này, doanh nghiệp cho biết sẽ điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, tập trung phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, giá trị phù hợp và thanh khoản tốt để thuận lợi hơn khi tiếp cận nguồn vốn.

“Nhà nước sẽ phải điều hành chính sách cho phù hợp với thực tế, định hướng phát triển. Tuy nhiên, doanh nghiệp mong chính sách có định hướng dài hạn và lộ trình rõ ràng để người dân và doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch tài chính, đầu tư và kinh doanh phù hợp”, vị lãnh đạo bày tỏ.