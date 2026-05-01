Nắm quyền tự quyết trước lượt đấu cuối cùng, Tottenham đã nhập cuộc đầy quyết tâm và xuất sắc đánh bại Everton 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Joao Palhinha cuối hiệp một.

Ở trận đấu cùng giờ, West Ham cũng thi đấu ấn tượng, nã 3 bàn vào lưới Leeds United. Tuy nhiên, những nỗ lực muộn màng của "búa tạ" không thể giúp họ trụ lại ở sân chơi cao nhất nước Anh.

Chiến thắng nghẹt thở của Tottenham - Ảnh: OneFootball

Chiến thắng của West Ham trước Leeds là không đủ - Ảnh: OneFootball

Kết thúc mùa giải ở vị trí 18, West Ham xuống hạng cùng với Burnley và Wolves - Ảnh: P.L

Giành được 39 điểm sau 38 vòng đấu, West Ham chính thức xuống hạng sau 14 năm thi đấu liên tục tại Premier League.

Ngoại hạng Anh 2025/26 khép lại với 5 CLB dự Champions League là Arsenal, Man City, MU, Aston Villa, Liverpool

3 đội bóng góp mặt ở sân chơi Europa League là Bournemouth và Sunderland

1 đội bóng tham dự giải đấu Conference League là Brighton

3 CLB phải xuống hạng là Wolves, Burnley cùng West Ham

Haaland đoạt danh hiệu vua phá lưới với 27 pha lập công

