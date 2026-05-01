Nắm quyền tự quyết trước lượt đấu cuối cùng, Tottenham đã nhập cuộc đầy quyết tâm và xuất sắc đánh bại Everton 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Joao Palhinha cuối hiệp một.
Ở trận đấu cùng giờ, West Ham cũng thi đấu ấn tượng, nã 3 bàn vào lưới Leeds United. Tuy nhiên, những nỗ lực muộn màng của "búa tạ" không thể giúp họ trụ lại ở sân chơi cao nhất nước Anh.
Giành được 39 điểm sau 38 vòng đấu, West Ham chính thức xuống hạng sau 14 năm thi đấu liên tục tại Premier League.
