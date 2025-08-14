Từ lâu, Toyota Camry đã được nhiều người Việt ưa chuộng và được coi như một “tượng đài” trong phân khúc sedan hạng D. Trải qua nhiều thế hệ, mẫu sedan này hiện vẫn có sức hút nhất định nhờ độ bền bỉ, tính biểu tượng và thiết kế ít lỗi thời. Với thế hệ thứ 9 ra mắt tại Việt Nam cuối năm 2024, Camry đã “trẻ hóa” hơn rất nhiều nhằm mở rộng tệp khách hàng.

Mới đây, một chiếc Toyota Camry 2025 được chào bán bởi một showroom kinh doanh xe sang cũ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người, bởi đây là chiếc Camry thế hệ mới hiếm hoi xuất hiện trên thị trường xe lướt.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, xe mới đăng ký lần đầu vào tháng 7/2025, tức mới lăn bánh khoảng 1 tháng, ODO ở mức 850km. Chủ cũ chào bán giá 1,2 tỷ đồng, chỉ thấp hơn 20 triệu đồng so với giá xe mới.

Hiện tại, mẫu sedan hạng D này đang có giá bán niêm yết từ 1,22 tỷ đồng với bản 2.0Q, 1,46 tỷ đồng cho bản 2.5HEV MID và cao cấp nhất là bản 2.5HEV TOP có giá 1,53 tỷ đồng.

Mức giá trên khiến nhiều người không khỏi thắc mắc khi gần ngang ngửa một chiếc Camry chưa qua sử dụng và cho rằng thay vì mua xe cũ, họ sẽ chọn xe mới. Tuy nhiên, giá lăn bánh của xe mới lên tới gần 1,35 tỷ đồng.

Với mức giá bán 1,2 tỷ đồng, chủ cũ đã chấp nhận lỗ 150 triệu đồng dù xe còn mới cứng.

Ở góc độ khách hàng, chiếc xe lại là món hời khi khách chỉ tốn thêm hơn 20 triệu tiền lệ phí để sang tên thay vì 150 triệu tiền thuế phí lăn bánh.

Thực tế, theo một số người kinh doanh xe cũ, mức khấu hao trên là phù hợp với các mẫu xe phổ thông. Không riêng Camry thế hệ mới, một chiếc Camry 2.5Q đời 2024 có giá lúc mua mới 1,4 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn có giá 1,36 tỷ đồng dù đã đi được hơn 8.000 km.

Về cơ bản, ngoại thất xe như xe mới, với nước sơn màu trắng ngọc trai có giá 8 triệu tại đại lý chính hãng. So với thế hệ cũ, tổng thể xe thay đổi toàn diện. Phần đầu xe là mặt ca-lăng sơn đen, đi kèm cụm đèn chiếu sáng tạo hình chữ C thanh mảnh liền mạch với đầu xe. Thiết kế này vốn lấy cảm hứng từ mẫu Toyota Prius.

Kích thước chiều dài × rộng × cao của Camry 2025 lần lượt là 4.915×1.840×1.445 mm, chiều dài cơ sở 2.825 mm. So với thế hệ trước, chiều dài tăng 30 mm, các thông số khác giữ nguyên. Bộ mâm đa chấu kích thước 18 inch sơn đen giúp chiếc xe thêm phần thể thao.

Nội thất của xe sử dụng tông màu đen chủ đạo, mang phong cách hiện đại, trẻ trung. Khác với bản tiền nhiệm, cụm nút bấm và màn hình được bố trí khoa học hơn. Cụm cần số cùng hộc để cốc giữ nguyên vị trí.

Phiên bản 2.0Q vẫn sử dụng cửa sổ trời cho hàng ghế trước, khác với cửa trời toàn cảnh trên bản trung và cao cấp.

Ghế ngồi còn thơm mùi da mới, trong đó ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế sau thêm chức năng ngả lưng, điều chỉnh điện bằng nút bấm cảm ứng trên tựa tỳ tay di động.

Một số tiện nghi khác của xe bao gồm hệ thống âm thanh 6 loa JBL, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, sạc điện thoại không dây, màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3-inch,…

Khác với bản Hybrid dùng động cơ 2.5, Toyota Camry 2.0Q sử dụng động cơ xăng M20A-FKS 2.0 lít VVT-iE, cho ra công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 206 Nm. Sức mạnh được truyền đến bánh trước thông qua hộp số tự động vô cấp CVT. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe với đường hỗn hợp, đô thị, cao tốc lần lượt là 8, 10, 7 lít/100 km.

